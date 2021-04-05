Экс-главного архитектора Краснодара осудили за 9 эпизодов превышения полномочий

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Первомайский районный суд вынес приговор бывшему главному архитектору Краснодара Игорю Мазуроку, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

По версии следствия и суда, в 2014-2015гг. Мазурок незаконно издавал, подписывал и выдавал разрешения на строительство многоэтажных жилых домов, административных зданий и других объектов капитального строительства. Утверждается, что чиновник знал об отсутствии на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объектов.

Также подсудимый за время своей работы выдал разрешения на строительство капитальных объектов на территории памятников археологии «Городище ТЭЦ» и «Селище Пашковское 2». Это повлекло повреждение археологического культурного слоя памятника, разрушение погребения древнего некрополя, безвозвратную утрату ценнейших археологических предметов.

Кроме этого, Игорь Мазурок выдал разрешение на строительство капитального объекта на земельном участке, который находится в зоне рекреационного назначения. Эти действия, в свою очередь, стали препятствием в реализации мер по развитию комфортной городской среды, созданию и благоустройству общественных пространств.

В итоге, суд признал Игоря Мазурока виновным в девяти эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). За совершенные правонарушения его приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Однако он был освобожден от исполнения наказания в связи с зачетом в срок наказания срока содержания под стражей и домашнего ареста. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Игорь Мазурок был задержан в апреле 2018 года в ходе масштабной спецоперации, в которой принимали участие около 500 представителей силовых ведомств, в т.ч. сотрудники ФСБ, Росгвардии, МВД и Следственного комитета. В один день с ним были арестованы первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, вице-мэр Сочи по ЖКХ Юрий Паламарчук и глава департамента имущественных отношений города-курорта Владимир Пермяков.

Игорь Мазурок был назначен главным архитектором Краснодара в 2014 году. Также он возглавил городской департамент архитектуры и градостроительства. В 2015 году эти должности были разделены. Руководителем департамента назначили Игоря Медведева, а Мазурок стал его заместителем, продолжая исполнять обязанность главного архитектора Краснодара.

Алексей Белянин