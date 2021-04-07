Группа крови не играет роли

Неважно, какая у человека группа крови — первая или третья, четвертая или вторая, это никак не влияет на шансы заболеть ковидом, сделали вывод британские и датские ученые. Прежде считалось, что для разных групп показатели заболеваемости разные.

В начале пандемии коронавируса появились работы, где утверждалось, что люди со второй группой крови имеют куда больше шансов заболеть ковидом, чем человек с первой группой. Как вспоминает Амеш Адалиджа из института Джонса Хопкинса, сложилась стойкая ассоциация между невосприимчивостью к ковиду и первой группой крови. Хорошо, продолжает Амеш, что коллеги сделали такое большое исследование и не нашли никаких признаков корреляции между группой крови и заболеваемостью новым коронавирусом.

Надо сказать, что еще когда эпидемия наблюдалась только в Китае, в первую очередь оттуда поступили сведения, что группа крови влияет на риск заболеть ковидом. Хуже того, вскоре нечто, похожее на подтверждение китайских сведений, поступило из таких стран, как Италия и Испания.

В противовес тому, ученые из Дании и США анализировали метаданные и пришли к выводу, что корреляции между группой крови и заболеванием ковидом нет.

В исследовании приняло участие свыше 11,5 тыс. человек.

Коллеги приветствовали это решение ученых. Работа опубликована в журнале JAMA Network Open.

«Я всегда говорил, что вся эта веселая возня вокруг группы крови и заболеваемости не может быть правдой»,— говорит Аарон Глатт, видный сотрудник больницы Mount Sinai.

В общей сложности в исследовании участвовало 108 тыс. человек в трех американских штатах: Юте, Айдахо и Невада. Задействованы были 24 больницы и 215 поликлиник.

По материалам https://www.drugs.com/news/study-refutes-theory-blood-type-affects-covid-risk-96878.html

Виталий Логофет