Spar откроет в Свердловской области два новых магазина

Торговая сеть Spar готовит к открытию два магазина в Свердловской области. По данным рекламного агентства «Луч», которое занимается продвижением сети, один из них появится в мае в торговом центре Veer Mall (строится на проспекте Космонавтов, 108) — площадь гипермаркета составит 4950 кв. м. Второй супермаркет откроют 16 июля в Первоуральске на Береговой, 7. Это будет первый магазин сети в этом городе.

Кроме того, в этом году компания закрыла супермаркет на Уралмаше в торговом центре Victory Mall — это был первый магазин торговой сети, который открылся в Екатеринбурге. Напомним, франшизу на Екатеринбург взяла челябинская компания ООО «Молл», в 2019 году они открыли первый магазин на Уралмаше, второй появился на улице Радищева. Как объяснили представители компании, супермаркет закрыли из-за низкой проходимости. В торговом центре отметили, что примерно через месяц на месте Spar откроется «Пятерочка».

Напомним, для магазина Spar также рассматривали торговый центр «Алатырь», после того, как там закрылся гипермаркет «Карусель» (X5 Retail Group), но компания решила переориентироваться на другие объекты. В ТЦ свою работу начал «Мегамарт».

Мария Игнатова