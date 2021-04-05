В Красноярске организатор нападения на инкассаторов Сбербанка получил 11 лет колонии

Красноярский краевой суд вынес приговор предполагаемому организатору нападения на инкассаторов Сбербанка в мае 2020 года. Алексея Истягина признали виновным по ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 209 УК РФ (бандитизм) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 120 тыс. руб., говорится в сообщении на сайте суда.

Двум инкассаторам Сбербанка, получившим ранение в результате нападения, он обязан выплатить по 1,5 млн руб. компенсации. Как сообщил “Ъ” адвокат Максим Байшев, он считает приговор суровым, решение об его обжаловании будет принято после консультаций с доверителем.

Нападение на инкассаторскую машину Сбербанка было совершено 30 мая 2020 года. Утром броневик доставил деньги в отделение кредитной организации на улице Щорса. Когда дверь фургона открылась и два охранника вышли с сумкой, один из грабителей, одетый в плащ с капюшоном, несколько раз выстрелил из карабина «Сайга» в ноги инкассаторам. Один из охранников потянулся к кобуре с пистолетом и получил заряд дроби в кисть. Баул с наличными злоумышленники загрузили в багажник подъехавших «Жигулей» и скрылись. Добычей гангстеров стали 2,3 млн руб., которые находились в кассетах для банкоматов.

Полиция возбудила уголовное дело. Чтобы раскрыть его, сотрудникам уголовного розыска краевого главкам МВД потребовалось около недели. Оперативники задержали троих подозреваемых.

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, у подозреваемых была изъята часть наличных, похищенных у банка. Предполагаемый организатор нападения Алексей Истягин, которому также отводилась роль водителя, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело в отношении Алексея Истягина выделили в отдельное производство. Суд над его предполагаемыми сообщниками Юрием Чанчиковым и Михаилом Рубцовым продолжается. Первый, по версии следствия, стрелял в инкассаторов, второй — нес выроненную ранеными охранниками сумку с деньгами.

Константин Воронов, Новосибирск