Ода радости и удаче

Бренд люксовой косметики, создатель инновационных бьюти-формул La Prairie продолжает оставаться в авангарде и в искусстве. Резонансные проекты компания представляет один за другим. Реставрация картин Мондриана совместно с Фондом Бейелеров, инсталляция Сирила Ланселана для Art Basel и арт-коллаборация с японским художником Нобухиро Наканиши и британским композитором Максом Рихтером — вот только три из проектов 2020 года.

В 2021-м La Prairie становится партнером выставки Ники де Сен-Фалль в нью-йоркском MoMA PS1. И не просто выставки, а самой масштабной ретроспективы знаменитой художницы. Niki de Saint Phalle: Structures for Life — это 200 работ, включая скульптуры, гравюры, рисунки, украшения, видео, созданные с середины 1960-х годов до последних лет жизни де Сен-Фалль.

Новый проект в видении La Prairie — это рассказ миру об авангардной художнице, феминистке, визионере и борце за права женщин, единственной женщине в движении «Нового реализма». И это очень современная и созвучная догмам новой этики история.

Фигурка «Нана» малого размера Фото: Aaron Serafino © 2021 Niki Charitable Art Foundation

«Ники де Сен-Фалль создавала произведения искусства, которые отвергали патриархальные ценности и художественные условности,— говорит куратор проекта Руба Катриб.— Ее "Наны" противоречат западным стандартам женственности и морали: они дерзки, экстатичны и несут глубокую сексуальность. Она создала такое большое количество "Нан" специально для того, чтобы они могли доминировать — буквально превосходить мужчин. Сен-Фалль была бунтаркой не только в творчестве, но и в жизни».

Подтверждения словам Катриб в творчестве и жизни Ники де Сен-Фалль много. Достаточно вспомнить Сад Таро в Тоскане, созданный Сен-Фалль вместе с мужем — Жаном Тенгели. Создавала его Ники 20 лет, а с 1983 по 1988 год жила внутри скульптуры «Императрица» — де Сен-Фалль считала это метафорической встречей с утробой идеальной матери. «Я как бы создала себе новую мать, мать-богиню, внутри которой могла бы возродиться»,— написала художница.

La Estrella Carta Фото: 2021 Niki Charitable Art Foundation

«Сотрудничество с Центром современного искусства MoMA PS1 для нас является прекрасной возможностью поделиться философией Ники с миром и связать ее видение — новаторское, напористое, сильное, феминистское — с миром La Prairie» — так прокомментировал проект директор по маркетингу швейцарской компании Грег Продромидес.

Он также отметил, что творчество де Сен-Фалль оказало заметное влияние на La Prairie. Речь идет о весьма конкретном эпизоде. В 1982 году Ники разрабатывала дизайн для своего аромата (к слову, ставшего одним из источников финансирования дорогущего проекта Сада Таро) в той же студии, куда часто приходили представители La Prairie. Там они и познакомились не только с Ники, но и с любимым ею кобальтово-синим, который де Сен-Фалль называла «цветом радости и удачи». Так был выбран фирменный цвет для коллекции La Prairie Skin Caviar.

Крем для лица Skin Caviar Luxe Cream, La Prairie Фото: La Prairie

Выставка Niki de Saint Phalle: Structures for Life в MoMA PS1 открыта до 6 сентября.