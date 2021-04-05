Суд на Урале обязал РЖД выплатить 81,5 тыс. рублей за сбитого поездом лося

Невьянский городской суд (Свердловская область) обязал ОАО «РЖД» возместить 81,5 тыс. руб. компенсации за сбитого поездом лося, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в сентябре 2020 года на участке железного пути перегона Быньговский — Анатольская Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал РЖД) электропоезд насмерть сбил лося. Региональное министерство природных ресурсов и экологии оценило причиненный животному миру ущерб в 81,5 тыс. руб.
«Согласно требованиям закона владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие транспортные магистрали, обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира»,— говорится в сообщении транспортной прокуратуры. По иску транспортного прокурора суд обязал РЖД компенсировать вред, причиненный гибелью животного. Решение суда в законную силу пока не вступило.