Силовики проводят обыски в офисе ПСО «Казань» — СМИ

Правоохранители в данный момент проводят обыски в здании стройкомпании ПСО «Казань». Об этом сообщает «Бизнеc Online».

Отмечается, что против компании возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Следствие считает, что предприятие недоплатило в бюджет 1,3 млрд руб. При этом в деле пока нет фигурантов.

По данным издания, вход в здание ПСО «Казань» заблокировали бойцы Росгвардии. В настоящее время правоохранители изымают финансовую документацию предприятия.

"Ъ-Казань"