Краснодарский завод «КЛААС» инвестирует 270 млн рублей в развитие предприятия

Руководство завода «КЛААС» в Краснодаре приняло решение вложить дополнительно 270 млн руб. в развитие предприятия, сообщает пресс-служба компании. Инвестиции будут направлены на закупку оборудования в цех металлообработки, а также расширение социально-бытовых помещений для сотрудников – увеличение площади столовой, закупку оборудования для раздевалок и душевых. Ранее в рамках инвестпрограммы планировалось вложить 680 млн руб.

Сообщается, что количество работников предприятия в 2020 году увеличится на 25%, планируется принятие в штат 100 человек. Кроме того, прогнозируется рост объема выпускаемой продукции на 60% по сравнению с предыдущим годом.

С 2020 года на заводе «КЛААС» начался очередной этап модернизации предприятия, проект предусматривает увеличение площадей цеха металлообработки почти в 1,5 раза и конвейерной системы в покрасочном цехе на 700 м, а также установку дополнительной кабины для порошковой окраски. Также будет построен дополнительный логистический цех, рассчитанный на 1100 складских мест.

Ольга Логинова