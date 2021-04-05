В Самаре достроят ЖК «На Московском» к концу 2023 года

Строительно-монтажные работы на проблемном объекте долевого строительства, жилом комплексе «На Московском» планируется возобновить в первом квартале следующего года. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области в «Твиттере».

«Введение в эксплуатацию первого этапа объекта запланировано на декабрь 2022 года, а второго этапа – на декабрь 2023 года»,– говорится в сообщении.

Жилой комплекс «На Московском» строится с 2013 года. До настоящего времени работы не завершены. В отношении бывшего руководства компании-застройщика было возбуждено уголовное дело об обмане дольщиков.

Георгий Портнов