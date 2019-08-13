В Самаре приостановлено строительство долевки на ул. Димитрова

Фото: Министерство строительства Самарской области

Строительство объекта долевого строительства на ул. Георгия Димитрова, 74А, в Самаре приостановлено. С чем связано это решение, не сообщается. Об этом сообщает региональное министерство строительства в «Твиттере».

Ранее группа дольщиков по этому объекту обратилась к чиновникам. Они обратили внимание на то, что начался разбор башенного крана на стройплощадке на этом объекте. По словам представителей инициативной группы, на объекте сложилась более чем печальная и опасная.

По информации регионального Минстроя, в минувшем и первом полугодии текущего года в регионе из числа проблемных были исключены десять объектов. Еще три дома будут исключены из реестра до конца этого года. Планируется, что за это время 1,5 тысячи бывших обманутых дольщиков получат новое жилье.

Георгий Портнов