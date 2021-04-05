Имущественный комплекс «Юга Сибири» выставлен на торги за 2,4 млрд рублей

На торги выставлен имущественный комплекс банкротящегося ООО «Юг Сибири». Начальная цена лота составила 2,4 млрд руб. Он объединил активы двух маслоэкстракционных заводов в Алтайском крае, находящихся в залоге у Промсвязьбанка — Барнаульского МЭЗ и Бийского МЭЗ. На продажу выставлены объекты недвижимости, земельные участки, оборудование, транспорт. Итоги торгов планируется подвести в мае.

Ранее на продажу за 1,5 млрд руб. был выставлен имущественный комплекс завода «Продэкс-Омск», также входившего в структуру холдинга «Юг Сибири».

Головная компания холдинга, ООО «Юг Сибири», была признана банкротом в апреле 2019 года. Мощности маслоэкстракционных заводов холдинга в 2018 году были сданы в аренду санкт-петербургской ГК «Благо» (ТМ «Дары Кубани», «Благо» и др.), которая производит продукцию также на Армавирском маслопрессовом заводе, Верхнехавском и Эртильском МЭЗ.

Ранее в ГК «Благо» говорили “Ъ-Сибирь”, что выход в Сибирь является для нее частью стратегии развития компании. «Работа на площадках в качестве арендатора показала их сильные и слабые стороны: мы серьезно оценили технический уровень заводов. В случае успешного выкупа мы планируем провести модернизацию всех трех площадок»,— сообщили в группе. О возможном участии в торгах «при определенной цене лотов» также сообщили в ГК «Эфко».

Подробнее о банкротстве агрохолдинга — в материале “Ъ-Сибирь” «"Юг Сибири" развернут к покупателям».

Оксана Павлова