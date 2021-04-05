«Почта России» открыла 56 drop-off-пунктов для интернет-торговли

«Почта России» открывает для интернет-магазинов и частных продавцов drop-off-пункты, где принимаются крупные партии посылок с заказами, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Речь идет в том числе о заказах, оформленных на маркетплейсах. 56 drop-off-пунктов «Почты России» уже работают.

Сервис «Почты России» позволяет доставлять заказы адресатам без отгрузки на склады маркетплейсов. «Попадая в drop-off-пункт, заказ идет в почтовое отделение или к заказчику напрямую через логистическую инфраструктуру "Почты России". Это позволит повысить скорость доставки примерно вдвое: в соседние крупные города — уже на следующий день после сдачи посылок»,— сообщил представитель компании.

Drop-off-офисы открывают на базе логистических центров «Почты России». Сейчас пункты создаются в городах с населением от 500 тыс. человек (Волгоград, Воронеж, Екатеринбург и другие). В дальнейшем сеть будет расширяться. Инвестиции в проект не раскрываются. Собеседник «Ведомостей», знакомый с менеджерами федеральной розничной сети, оценил стоимость создания drop-off-офиса на базе логистического центра в 1,5–2 млн руб.

Ранее стало известно, что «Почта России» инвестирует 12 млрд руб. в запуск фулфилмент-центров и логистику в рамках сотрудничества с «AliExpress Россия». Помимо этого проект включает открытие пунктов выдачи заказов на базе почтовых отделений под брендом AliExpress и запуск сети постаматов.

Подробности — в материале “Ъ” «AliExpress послужит на почте».