Эксперты АКРА ожидают повышения ставок по вкладам

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) считает, что банки будут вынуждены удерживать депозитные ставки на высоком уровне. Это связано с ускорением инфляции, которая снижает доходность вкладов.

«Ускорение инфляции может привести к снижению реальной доходности депозитов, что будет подталкивать вкладчиков к поиску альтернативных способов размещения денежных средств. Необходимость сохранения стабильности клиентской базы за счет поддержания ставок на высоком уровне может стать фактором снижения маржинальности банковских операций»,— говорится в исследовании АКРА (цитата по ТАСС). Агентство считает, что в 2021 году может сохраниться нестабильность остатков клиентских средств.

Почти для половины банков срочные вклады населения — основной источник привлечения средств, отмечает АКРА. В основном это не лидеры в банковском секторе и они ограничены в выборе источников фондирования. Отток средств граждан может ограничить им объем операций.

Как пишут аналитики АКРА, снижение процентных ставок по вкладам стимулировало интерес банков к размещению облигаций. Но этот инструмент не имеет большой значимости как источник фондирования, считают в агентстве.

По итогам 2020 года объем средств на счетах населения увеличился на 8%. Средства на депозитах сократились на 1,7 трлн, а на текущих счетах выросли на рекордные 4,1 трлн руб.

Банк России повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых 19 марта. ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. В третьей декаде марта средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ увеличилась с 4,51% до 4,57%.

О решении ЦБ — в материале “Ъ” «Шаг вперед и пять в уме».