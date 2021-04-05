05 апреля, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Эксперты АКРА ожидают повышения ставок по вкладам

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) считает, что банки будут вынуждены удерживать депозитные ставки на высоком уровне. Это связано с ускорением инфляции, которая снижает доходность вкладов.

«Ускорение инфляции может привести к снижению реальной доходности депозитов, что будет подталкивать вкладчиков к поиску альтернативных способов размещения денежных средств. Необходимость сохранения стабильности клиентской базы за счет поддержания ставок на высоком уровне может стать фактором снижения маржинальности банковских операций»,— говорится в исследовании АКРА (цитата по ТАСС). Агентство считает, что в 2021 году может сохраниться нестабильность остатков клиентских средств.

Почти для половины банков срочные вклады населения — основной источник привлечения средств, отмечает АКРА. В основном это не лидеры в банковском секторе и они ограничены в выборе источников фондирования. Отток средств граждан может ограничить им объем операций.

Как пишут аналитики АКРА, снижение процентных ставок по вкладам стимулировало интерес банков к размещению облигаций. Но этот инструмент не имеет большой значимости как источник фондирования, считают в агентстве.

По итогам 2020 года объем средств на счетах населения увеличился на 8%. Средства на депозитах сократились на 1,7 трлн, а на текущих счетах выросли на рекордные 4,1 трлн руб.

Банк России повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5% годовых 19 марта. ЦБ допустил дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. В третьей декаде марта средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков РФ увеличилась с 4,51% до 4,57%.

О решении ЦБ — в материале “Ъ” «Шаг вперед и пять в уме».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя