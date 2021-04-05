Крупнейшие санатории Воронежской области избежали банкротства

Воронежские санатории имени Дзержинского и имени Горького, крупнейшие в регионе рекреационные учреждения, избежали угрозы банкротства, следует из материалов Арбитражного суда Воронежской области.

Арбитраж прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Клинический санаторий им. Горького», в связи с тем, что от своих требований отказался истец — гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе ПАО «ТНС Энерго Воронеж».

В деле о банкротстве ООО «Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» ПАО «ТНС Энерго Воронеж» также заявило ходатайство об отказе от иска, однако оно еще не рассмотрено судом. Ближайшее заседание запланировано на 26 апреля.

Напомним, санатории имени Дзержинского и Горького получили банкротные иски от ПАО «ТНС Энерго Воронеж» в феврале 2020 года. На момент подачи исков задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию у «Санатория имени Дзержинского» составляла 772,1 тыс. руб., «Санатория имени Горького» — 2,32 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, в 2019 году выручка ООО «Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» составила 184,89 млн руб., убыток — 14,3 млн руб. Выручка ООО «санаторий им. Горького» составила 169,77 млн руб., чистый убыток — 241 тыс. руб. Оба санатория принадлежат Воронежскому областному объединению организаций профсоюзов.

Сергей Калашников