Поставщик электроэнергии пригрозил банкротством крупнейшим санаториям Воронежской области

В Арбитражный суд Воронежской области поступили два иска от ПАО «ТНС Энерго Воронеж» о банкротстве крупнейших региональных санаториев — ООО «Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» и ООО «Клинический санаторий им. Горького», следует из картотеки арбитража. Заявления пока не приняты к производству, сумма требований не раскрывается. Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию у «Санатория имени Дзержинского» оценивается в 772,1 млн руб., «Санатория имени Горького» — 2,32 млн руб., следует из данных ФССП.

По данным Kartoteka.ru, в 2019 году выручка ООО «Санаторий им. Ф. Э. Дзержинского» составила 184,89 млн руб., убыток — 14,3 млн руб. Выручка ООО «Клинический санаторий им. Горького» составила 169,77 млн руб., чистый убыток — 241 тыс. руб. Оба санатория принадлежат Воронежскому областному объединению организаций профсоюзов.

Ирина Лобанова