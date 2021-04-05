Депутаты не идут на призыв

Депутаты Госдумы пока не готовы вносить в Уголовный кодекс поправки об ответственности за призывы к введению санкций против россиян. С такой инициативой выступил в начале февраля спикер нижней палаты Вячеслав Володин, который поручил создать рабочую группу для ее реализации. Однако с тех пор группа не собиралась ни разу, а в администрации президента все еще не приняли окончательного решения, стоит ли одобрять такие поправки, рассказали собеседники “Ъ”.

Решение о создании рабочей группы по подготовке предложений об установлении уголовной ответственности за «совершение умышленных действий, направленных на введение иностранными государствами ограничительных мер» против России и ее граждан, было принято советом Думы 8 февраля. Такое поручение дал спикер Вячеслав Володин: о своем законопроекте 2018 года об уголовной ответственности за содействие введению санкций против России он вспомнил после того, как исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список иностранных агентов) Владимир Ашурков в январе 2020 года обратился к президенту США с призывом ввести санкции против нескольких российских политиков и бизнесменов, причастных, с точки зрения ФБК, к нарушению прав человека и преследованию оппозиционера Алексея Навального.

Спикер предложил депутатам доработать законопроект, внесенный им вместе с группой депутатов и председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко 14 мая 2018 года. Законопроект дополняет УК новой статьей 284.2, согласно которой за исполнение зарубежных санкций на территории России можно будет получить до четырех лет лишения свободы. Вторая часть статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за «умышленные действия, способствующие введению санкций в отношении российских частных и публичных субъектов»: к числу таких действий отнесены в том числе «предоставление рекомендаций и передача сведений», которые «могут привести» к введению санкций.

В первом чтении проект был одобрен уже 15 мая 2018 года, а на следующий день рекомендован профильным комитетом к принятию во втором чтении. Однако на пленарном заседании 17 мая документ был снят с повестки. С его жесткой критикой выступил, в частности, РСПП, потребовавший не допустить уголовного преследования за хозяйственную деятельность.

В феврале 2020 года идею господина Володина поддержал режиссер Никита Михалков, предложивший лишать гражданства тех, кто призывает ввести антироссийские санкции. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда же заявил, что «вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших сограждан вот к таким действиям неких россиян».

В состав рабочей группы вошли депутаты всех фракций, а возглавил ее председатель комитета по безопасности, единоросс Василий Пискарев. Однако, как рассказали “Ъ” ее участники, группа пока не провела ни одного заседания и не проявляла никакой активности по этому вопросу. Сам господин Пискарев не смог оперативно прокомментировать ситуацию, так как на прошлой неделе находился в своем регионе — Мордовии, рассказал “Ъ” его представитель (при этом во время своего пребывания там депутат активно комментировал в Telegram, например, события в США и Европе). Сразу после создания группы единоросс заявлял, что «призывы к санкциям против своей страны аморальны и недопустимы, и задача нашей рабочей группы — определить степень ответственности за подобные деяния».

В марте фракция «Единая Россия» интересовалась мнением об этой инициативе премьера Михаила Мишустина, которому направила письменные вопросы перед его ожидаемым отчетом в Думе. Депутаты спросили, какие меры принимало правительство в сфере противодействия санкциям в отношении россиян и нужны ли дополнительные законодательные решения для минимизации последствий санкций, в частности, возможное установление уголовной ответственности за совершение умышленных действий, способствующих их введению.

По словам собеседника “Ъ” в рабочей группе, вопрос буксует из-за того, что «все ждут каких-то страшных санкций, как, например, отключение России от SWIFT, поэтому и активность пригасили сверху». Напомним, в списке тех, против кого в начале марта Евросоюз и США ввели санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным, оказались, в частности, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов, директор ФСИН Александр Калашников, председатель СКР Александр Бастрыкин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Источник “Ъ” в администрации президента говорит, что там вопрос о целесообразности «санкционных» поправок в УК все еще обсуждается: «С одной стороны, тема правильная, с другой — не вызовет ли это негативного резонанса».

Западные санкции воспринимаются большей частью населения как недружественный шаг и ограничительные меры против России, а не конкретных граждан, поэтому, скорее всего, большинство россиян не будут против такой инициативы, но и электоральной пользы от нее не будет, рассуждает политолог Екатерина Курбангалеева. По ее мнению, в обществе накопилась усталость от противостояния и постоянного повышения градуса в отношениях с Западом, поэтому очевидных плюсов от принятия такого законопроекта тоже не просматривается.

Мария Макутина