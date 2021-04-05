Укол не пошел экс-чекисту на пользу

В Домодедовском горсуде Подмосковья вступил в завершающую стадию процесс по уголовному делу о похищении бывшего офицера ФСБ Романа Фиалковского. По версии СКР, трое белорусов, парализовав чекиста с помощью загадочной инъекции, выкрали его из собственного коттеджа в Московской области и вывезли на Украину, где он был осужден за контрабанду шпионской техники. Впрочем, чекисту удалось вернуться на родину. Единственный задержанный участник этой истории, якобы сопряженной с вымогательством, строитель Андрей Цейко настаивает на своей невиновности. Его защита предполагает, что похищения не было вовсе, а чекист таким образом завуалировал поездку за границу по своим делам, о чем якобы свидетельствуют как его собственные показания, так и слова допрошенных в ходе заседаний свидетелей обвинения. На днях защита намерена представить свои доводы, в том числе допросы двух фигурантов дела по телемосту с Украины. После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как стало известно “Ъ”, представители гособвинения практически закончили в Домодедовском суде представление доказательств по делу 40-летнего белоруса Андрея Цейко, обвиняемого в похищении человека (ст. 126 УК РФ), разбойном нападении (ст. 162 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Стоит отметить, что, несмотря на большой список обвинений и международный масштаб уголовного дела, сами его материалы уложились всего в шесть томов. Но с июля прошлого года, когда они поступили в Домодедовский суд для рассмотрения по существу, в рамках процесса прошло лишь около десяти заседаний. На них были допрошены сам потерпевший — бывший офицер ФСБ, а ныне руководитель собственной фирмы в сфере IT-технологий 39-летний Роман Фиалковский и четверо свидетелей обвинения. Суд также уже изучил практически все письменные доказательства, а потому на следующем слушании после оглашения последних документов сторона защиты начнет предоставлять свои доводы. «Думаю, что мы уложимся буквально в два-три заседания — в зависимости от явки наших свидетелей»,— пояснил “Ъ” адвокат господина Цейко Александр Мелешко.

Как рассказывал “Ъ”, первым показания на процессе давал сам потерпевший, в целом подтвердивший версию следователей ГСУ СКР по Московской области об обстоятельствах своего похищения. Напомним, что, по его словам, в ночь на 28 августа 2018 года в его коттедж в Домодедово проникли трое неизвестных. Они скрутили спавшего выпускника Академии ФСБ и сделали ему укол неизвестного вещества, от которого он потерял способность сопротивляться. Незаметно для других находившихся в доме родственников они вывели хозяина через подвал на улицу и усадили в его же Range Rover Sport. Один из налетчиков забрал из детской комнаты документы на машину, а также все личные документы Романа Фиалковского. На внедорожнике его повезли в сторону Белоруссии, а по дороге несколько раз делали инъекции и вымогали крупную сумму. Сначала бизнесмен с чекистским прошлым говорил о 15 млн руб., но потом повысил ее до 50 млн, объясняя, что порой «проваливался» и смутно осознавал происходящее. Мужчину сначала привезли в Белоруссию, а там то ли угрозами, то ли обманом заставили перейти границу с Украиной. Некоторое время он провел в подвале какого-то дома, а 11 сентября его отпустили. Впрочем, пересечь российскую границу ему не дали украинские пограничники — его учуяла служебная собака. При обыске у бизнесмена с чекистским прошлым нашли авторучку для скрытой аудиозаписи, флеш-карту с некими секретными данными и военный билет с записью о службе в ФСБ. Этого хватило для возбуждения уголовного дела в отношении него о контрабанде шпионской аппаратуры. Господина Фиалковского оставили под залогом в размере 140 тыс. гривен, разрешив жить под охраной сотрудников СБУ в съемной квартире в Чернигове. В марте 2019 года суд приговорил Романа Фиалковского к штрафу в размере 34 тыс. гривен.

Вернувшись на родину, господин Фиалковский обратился в СКР. Кстати, украинскими властями, обжаловавшими прежний приговор, господин Фиалковский объявлен в розыск как лицо, собиравшее данные о группировке войск в Донбассе.

По версии же СКР, «спецоперацию» по похищению провернули некие белорусы Виталий Юрченко и Петр Николаенко с помощью Андрея Цейко. Последний, в отличие от двух первых, давно живет в России и занимается мелким строительным бизнесом в Санкт-Петербурге. Само же похищение якобы было совершено под видом покупки машины. Между тем Юрченко и Николаенко находятся на Украине, где рассорились из-за Range Rover и стали фигурантами уголовного дела. Андрея Цейко же задержали в России и отправили в СИЗО-5 в Кашире, где он до сих пор и находится.

Выяснилось, что жена господина Фиалковского Анастасия была лично знакома с одним из похитителей, с которым встречалась. При допросе в суде она это подтвердила, но категорически заявила, что к похищению мужа не причастна, а самого преступления и даже его следов не заметила, решив, что муж ночью ее бросил и уехал к любовнице. Надо отметить, что разлучница — некая Майя — действительно была, а супруги недавно развелись. Правда, до этого жена и дочь приезжали к еще находившемуся на Украине под следствием мужу. А украинские силовики даже разрешали посещать супружеской чете горнолыжный курорт Буковель. Кстати, сама Майя также давала на днях показания, сообщив, что бывала в доме Фиалковских. И по ее словам, в коттедже прекрасная слышимость и трудно не заметить шум борьбы в соседней комнате. Друг и коллега по работе бизнесмена, в свою очередь, рассказал суду, что беспокоился о пропавшем в конце августа 2018 года Романе Фиалковском, но тот сам вышел на связь, позвонив ему 5 сентября. Он не только был совершенно спокоен, но и сообщил, что 11 сентября (в этот день он будет задержан пограничниками) собирается вернуться домой, попросив не волноваться. Это же он написал в сообщении через мессенджер. В подтверждение своих слов предприниматель прямо в суде продемонстрировал свой телефон с сообщениями Романа от 5 сентября 2018 года, а его гражданская жена, слышавшая беседу, также дала аналогичные показания. Кроме того, мужчина-посредник, через которого переоформлялся джип в ночь похищения, заявил суду, что документы ему пришли через мессенджер около полуночи, в то время как нападение на коттедж якобы было совершено около трех часов ночи. «Сам потерпевший дает противоречивые показания как о своем состоянии во время похищения, так и том, сколько было нападавших, где находились документы на машину, и так далее»,— сообщил “Ъ” господин Мелешко. Он напомнил, что, по словам его клиента, речь шла действительно о покупке автомобиля, а Роман Фиалковский поехал с белорусами добровольно по своим делам на Украину. Кстати, самому Андрею Цейко участвовать в похищении было проблематично — незадолго до этого он повредил ногу при прыжке с парашютом и ходил с костылем, а кроме того является инвалидом — у него нет пальцев на одной руке после того, как произошел несчастный случай при работе на столярном станке. Между тем по дороге в Белоруссию и Украину спутники якобы даже дружески отдыхали в придорожных кафе. Интересно, что эту же версию адвокату, по его словам, подтвердили и находящиеся в розыске Юрченко и Николаенко. «Их местонахождение ни для кого не секрет, мы будем ходатайствовать об их допросе по видео-конференц-связи»,— заявил “Ъ” адвокат, отметив, что организовать это несложно как технически, так и процессуально в рамках договора об оказании правовой помощи, несмотря даже на напряженные отношения между Россией и Украиной.

«В начале процесса мы ходатайствовали о возврате дела прокурору, а теперь, оценивая совокупность доказательств и показаний свидетелей обвинения, однозначно будем требовать оправдательного приговора для Андрея Цейко»,— резюмировал Александр Мелешко. По его мнению, белорусский строитель стал разменной пешкой в малопонятной «шпионско-любовной истории» и должен быть как можно скорее освобожден.

Сергей Сергеев