Следствие заинтересовалось своим бывшим финансистом

Сегодня стало известно, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор бывшего руководителя финансово-экономического отдела Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Санкт-Петербургу Дмитрия Ковальчука по обвинению в краже. По предварительной информации, объектом преступления стали вещественные доказательства, собранные коллегами господина Ковальчука, хранившиеся на набережной реки Мойки, где находится городское следственное управление.

В объединенной пресс-службе судов “Ъ” сообщили, что меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Ковальчуку избрали 19 марта. Его обвиняют по п.б ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). По версии следствия, за 8 лет работы, с июня 2013 по январь 2021 он, используя свое служебное положение, тайно похитил более 1 млн руб., которые были признаны вещественными доказательствами в порядке или те, на которые был наложен арест по уголовным делам, расследуемым его коллегами. В следственном изоляторе Дмитрий Ковальчук пробудет как минимум до 17 мая.

По данным РЕН ТВ, Дмитрий Ковальчук потратил похищенные деньги на азартные игры, поскольку страдает игровой зависимостью. Помимо этого РЕН ТВ отмечает, что сумма ущерба в уголовном деле бывшего сотрудника СКР может увеличиться, а признательные показания правоохранители от Дмитрия Ковальчука уже получили.

Пост руководителя финансово-экономического отдела Дмитрий Ковальчук покинул еще в начале года, хотя на сайте ГСУ СКР по Санкт-Петербургу он до сих пор значится его начальником.

На звонки “Ъ” в пресс-службе регионального ГСУ СКР не ответили. В УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти от комментариев по делу отказались.

Напомним, что недавно на повышение пошел бывший руководитель ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Александр Клаус. Указом президента он был назначен заместителем председателя СКР Александра Бастрыкина.

Екатерина Данилова, Санкт-Петербург