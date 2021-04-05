Иностранцы выбирают капитал

В марте иностранные инвесторы стали охотнее покупать акции российских компаний. За минувший месяц они вложили в бумаги почти $800 млн — вдвое больше, чем месяцем ранее. Основной объем обеспечили глобальные фонды, хотя и страновые начинают привлекать средства. Инвесторы не могут игнорировать сильные фундаментальные показатели рынка, а также участившиеся размещения акций российских эмитентов.

По оценке “Ъ”, основанной на отчетах Bank of America и BCS Global Markets (учитывают данные Emerging Portfolio Fund Research), суммарный приток иностранных инвестиций в российский фондовый рынок (через инвестфонды, которые сформированы на Западе) в марте составил $760 млн, и это на треть выше результатов февраля. Суммарные вложения зарубежных инвесторов с начала ноября приближаются к $4,7 млрд.

Вместе с тем наблюдаются изменения в предпочтениях инвесторов. В первые три месяца рассмотренного периода нерезиденты активно скупали российские облигации, инвестировав за это время почти $1,5 млрд. В феврале вложения в облигации сократились до $160 млн, а в марте, на фоне резкого роста ставок в США, начались оттоки, составившие $50 млн. В это же время произошло усиление притоков в акции — в марте нерезиденты вложили в российские акции (с учетом глобальных и страновых фондов) около $800 млн, что почти вдвое больше, чем в феврале. За пять месяцев объем таких инвестиций превысил $3,1 млрд.

Основной приток средств, как и прежде, идет через глобальные фонды акций, которые инвестировали в российские акции в марте почти $730 млн, а с ноября $2,6 млрд. В фонды, инвестиционная декларация которых ориентирована только на российский рынок, пришло около $500 млн, из которых $80 млн в марте. Эта динамика отражает общее поведение инвесторов на мировом рынке. По данным EPFR, за последние пять месяцев клиенты фондов, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, вложили свыше $100 млрд, только за март было инвестировано свыше $21 млрд.

По словам управляющего инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимира Веденеева, значительный приток средств в российские активы стал следствием глобального роста аппетита к риску и подъема цен на нефть, которые выросли сначала года на 26% и удерживают позиции выше уровня $65 за баррель. «Российский рынок акций привлекает инвесторов, поскольку с точки зрения отраслевого состава на нем преобладают циклические отрасли, которые выигрывают от текущих тенденций восстановления мирового экономического роста, массовой вакцинации и стимулирующих мер в развитых и развивающихся странах»,— отмечает руководитель инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов.

Усиление притока средств иностранных инвесторов отразилось на динамике российских фондовых индексов. В марте индекс Московской биржи впервые в истории смог преодолеть уровень 3600 пунктов, а завершил месяц на отметке 3541,72 пункта, прибавив за месяц 5,8%. Долларовый индекс из-за ослабления курса рубля вырос только на 4,6% до 1477,11 пункта. За пять месяцев индексы выросли в долларовом выражении на 31%, только двенадцатый результат среди индексов развитых и развивающихся стран. Более сильному росту фондовых индексов могли помешать участившиеся первичные размещения акций. По словам Владимира Веденеева, за последние полгода было проведено несколько крупных первичных и вторичных размещений акций (Ozon, Fix Price, «Аэрофлот», «М.Видео», НЛМК, Mail.ru) на общую сумму более чем в $4 млрд — рынок заметно увеличился в объемах, но по рыночным индексам поменялся несущественно.

На фоне восстановления мировой экономики российский рынок акций будет привлекать глобальных инвесторов своей неоцененностью. Учитывая сохраняющиеся высокие цены на товарных рынках и относительно низкий обменный курс рубля, отмечает Владимир Веденеев, можно ожидать, что текущий год станет весьма успешным для российских компаний-экспортеров, чья доля в структуре индексов по-прежнему остается подавляющей.

Виталий Гайдаев