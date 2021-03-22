Россия попала в акционный список

На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российские фонды акций рекордный за четыре месяца объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты инвестировали в страновые фонды $122 млн. Глобальные инвесторы скупают российские бумаги на фоне высоких цен на нефть и дивидендов.

По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный приток иностранных инвестиций в российские фонды акций за неделю, закончившуюся 17 марта, составил $122 млн. Это максимальный результат со второй декады ноября прошлого года ($127 млн) и втрое больше объема средств, выведенного из фондов неделей ранее.

Возвращение инвесторов в Россию происходило на фоне падения интереса к фондам развивающихся стран. По данным EPFR, за минувшую неделю фонды emerging markets привлекли только $2,3 млрд, что более чем в четыре раза меньше результата предшествующей недели. Основное негативное влияние на результаты региональных фондов оказало падение интереса к Азиатскому региону. По данным EPFR, за минувшую неделю чистый отток средств из фондов Китая составил $260 млн, тогда как неделей ранее международные инвесторы вложили в них почти $5 млрд. Наряду с китайскими фондами оттоки наблюдались и из фондов Бразилии, которые потеряли $53 млн, приток $204 млн, поступивший неделей ранее. В фонды Индии инвесторы вложили $31 млн, что в семь раз меньше привлечений неделей ранее. В результате впервые в этом году российские фонды продемонстрировали лучшую динамику среди стран БРИК.

В то же время отмечается рост интереса инвесторов к фондам developed markets, приток в которые составил почти $66 млрд против $21,8 млрд неделей ранее. Заметное влияние на результаты региональных фондов оказал рекордный спрос на фонды США. По данным EPFR, за минувшую неделю чистый приток средств в такие фонды превысил $53 млрд, что более чем в четыре раза выше результатов предшествующей недели. Этому способствовали подписание президентом США Джо Байденом законопроекта о пакете стимулирующих мер на $1,9 трлн, которыми предусмотрено около $1 трлн помощи населению, в том числе единовременная выплата гражданам США в размере $1,4 тыс. По словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова, каждое одобрение масштабных стимулов, особенно если оно сопровождалось прямой раздачей денег населению, приводило к активному росту фондового рынка, поскольку часть материальной помощи могла идти напрямую на фондовые рынки.

Восстановлению спроса на российские акции способствовали высокие цены на нефть. По данным агентства Bloomberg, в понедельник котировки ближайшего контракта на поставку нефти Brent достигали уровня $70 за баррель. Даже с учетом последующего падения на 5% и стабилизации возле уровня $64,5 за баррель цены все равно почти на 25% выше значений конца 2020 года. По мнению портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Эдуарда Харина, российские акции нефтегазового сектора отстали не только от цен на нефть, но и от своих иностранных аналогов и подъем последнего времени можно назвать догоняющим. «Российский рынок интересен инвесторам высокими дивидендными доходностями и тем, что он на две трети представлен акциями компаний-экспортеров, что в условиях начала сырьевого суперцикла делает наши акции привлекательными для инвесторов»,— говорит гендиректор «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Тем не менее большинство экспертов отмечают, что пока рано говорить о долгосрочном восстановлении популярности российских активов. Главный стратег BCS Global Markets Вячеслав Смольянинов указывает, что основные объемы были обеспечены главным образом за счет притоков в фонды Pictet Russian Equities и VanEck Vectors Russia ETF. Обострившаяся на минувшей неделе санкционная риторика в США может несколько снизить приток от нерезидентов, которые очень чувствительны к данным новостям, считает он. «Мы не ожидаем серьезного снижения, если санкции не будут распространяться на госдолг, но, вероятно, высоки шансы "застрять" в боковом тренде в ожидании дальнейших действий от администрации США и развития ситуации в мировой экономике»,— отмечает Эдуард Харин.

Виталий Гайдаев