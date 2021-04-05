«Манчестер Сити» слишком далеко зашел

Победой над «Лестером» — 2:0 — «Манчестер Сити» снял все вопросы по поводу исхода «золотой гонки» в чемпионате Англии. Никакие обстоятельства уже не помогут преследователям догнать его. При этом и проигравший манчестерцам «Лестер» сохранил хорошие шансы завоевать медали первенства благодаря неожиданной осечке «Челси», разгромленного — 5:2 — «Вест-Бромвичем».
После матча с «Лестером» главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, когда кто-то сказал ему, что расклад сейчас такой, что уже можно называть его команду чемпионом, оборвал задавшего вопрос: «Чемпион у нас "Ливерпуль". А мы… Мы очень близко».
На самом деле суеверия уже, видимо, лишние. Этот тур был последним, который мог возродить хотя бы видимость интриги в борьбе за английское золото. «Манчестер Сити» встречался на выезде с командой, сражающейся за медаль и путевку в Лигу чемпионов, а еще регулярно бившую в нынешнем сезоне «большие клубы». Но несмотря на невезение, несмотря на отменный гол, попадание в штангу, запоротые моменты, гости довольно убедительно взяли верх, и теперь насчет их будущего вообще-то нет никаких сомнений. После встречи с «Лестером» отрыв «Манчестер Сити» от ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — составлял 17 очков. Правда, при двух матчах в запасе у соседа (первый они провели вчера поздно ночью по московскому времени против «Брайтона»), но это мало что меняет. Запас для финишной дистанции в семь туров все равно огромный. А еще надо учесть, что в этих семи турах в соперниках у манчестерцев в основном середняки и аутсайдеры. Из «больших клубов» дело ему придется иметь только с «Челси», который в минувший уикенд провел самый резонансный его матч.
Как известно, в январе лондонцы вместо уволенного Фрэнка Лэмпарда назначили наставником Томаса Тухеля. Так вот, до домашней встречи с «Вест-Бромвичем» они сыграли под его руководством в разных турнирах 14 матчей, не потерпев в них ни единого поражения и пропустив всего два мяча. Принимая во внимание этот бэкграунд, случившееся с «Челси» тянет на ЧП экстраординарное. Причем вина именно Тухеля в конфузе точно велика.
По крайней мере, это он решил отправить закрывать центр обороны 36-летнего Тиагу Силву, который два месяца восстанавливался после травмы. И тот жутко подвел. Через пару минут после гола Кристиана Пулишича, благодаря которому «Челси» открыл счет, Тиагу Силва нарвался на вторую желтую карточку. Потом лондонцы пропустили в меньшинстве два гола в компенсированное к первому тайму время, а во втором так и не смогли прийти в себя и после осечки по-прежнему идут четвертыми, отставая от «Лестера» на пять баллов.
Чемпионат Англии
30-й тур. «Челси»—«Вест-Бромвич» 2:5 (Пулишич, 27; Маунт, 71 — Перейра, 45+2, 45+4; Робинсон, 63, 90+1; Дьян, 68). «Лестер»—«Манчестер Сити» 0:2 (Менди, 58; Жезус, 74). «Арсенал»—«Ливерпуль» 0:3 (Жота, 64, 82; Салах, 68). «Ньюкасл»—«Тоттенхем» 2:2 (Жоэлинтон, 28; Уиллок, 85 — Кейн, 30, 34). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 74 очка (после 31 матча). 2. «Манчестер Юнайтед» — 57 (29). 3. «Лестер» — 56. 4. «Челси» — 51. 5. «Тоттенхем» — 49. 6. «Ливерпуль» — 49. 7. «Вест-Хэм» — 49 (29).
Матч «Манчестер Юнайтед»—«Ливерпуль» завершился после подписания номера в печать.