«Манчестер Сити» слишком далеко зашел

Победой над «Лестером» — 2:0 — «Манчестер Сити» снял все вопросы по поводу исхода «золотой гонки» в чемпионате Англии. Никакие обстоятельства уже не помогут преследователям догнать его. При этом и проигравший манчестерцам «Лестер» сохранил хорошие шансы завоевать медали первенства благодаря неожиданной осечке «Челси», разгромленного — 5:2 — «Вест-Бромвичем».

После матча с «Лестером» главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, когда кто-то сказал ему, что расклад сейчас такой, что уже можно называть его команду чемпионом, оборвал задавшего вопрос: «Чемпион у нас "Ливерпуль". А мы… Мы очень близко».

На самом деле суеверия уже, видимо, лишние. Этот тур был последним, который мог возродить хотя бы видимость интриги в борьбе за английское золото. «Манчестер Сити» встречался на выезде с командой, сражающейся за медаль и путевку в Лигу чемпионов, а еще регулярно бившую в нынешнем сезоне «большие клубы». Но несмотря на невезение, несмотря на отменный гол, попадание в штангу, запоротые моменты, гости довольно убедительно взяли верх, и теперь насчет их будущего вообще-то нет никаких сомнений. После встречи с «Лестером» отрыв «Манчестер Сити» от ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — составлял 17 очков. Правда, при двух матчах в запасе у соседа (первый они провели вчера поздно ночью по московскому времени против «Брайтона»), но это мало что меняет. Запас для финишной дистанции в семь туров все равно огромный. А еще надо учесть, что в этих семи турах в соперниках у манчестерцев в основном середняки и аутсайдеры. Из «больших клубов» дело ему придется иметь только с «Челси», который в минувший уикенд провел самый резонансный его матч.

Как известно, в январе лондонцы вместо уволенного Фрэнка Лэмпарда назначили наставником Томаса Тухеля. Так вот, до домашней встречи с «Вест-Бромвичем» они сыграли под его руководством в разных турнирах 14 матчей, не потерпев в них ни единого поражения и пропустив всего два мяча. Принимая во внимание этот бэкграунд, случившееся с «Челси» тянет на ЧП экстраординарное. Причем вина именно Тухеля в конфузе точно велика.

По крайней мере, это он решил отправить закрывать центр обороны 36-летнего Тиагу Силву, который два месяца восстанавливался после травмы. И тот жутко подвел. Через пару минут после гола Кристиана Пулишича, благодаря которому «Челси» открыл счет, Тиагу Силва нарвался на вторую желтую карточку. Потом лондонцы пропустили в меньшинстве два гола в компенсированное к первому тайму время, а во втором так и не смогли прийти в себя и после осечки по-прежнему идут четвертыми, отставая от «Лестера» на пять баллов.

Алексей Доспехов