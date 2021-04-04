ЦСКА обыграл «Тамбов» в первом матче под руководством Олича

Футболисты московского ЦСКА победили «Тамбов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Саранске встреча завершилась со счетом 1:2. В Саранске «Тамбов» проводит свои домашние игры.

Голы забили: Архипов (16, пен.) — Влашич (26, пен.), Рондон (52, пен.). Всего было назначено четыре пенальти, Влашич не реализовал один из них на 64-й минуте.

Этот матч стал первым для ЦСКА под руководством главного тренера Ивицы Олича.

В турнирной таблице «Тамбов» с 13 очками занимает 16-е место. ЦСКА с 43 очками располагается на 4-й позиции.

В следующем туре «Тамбов» в гостях сыграет с подмосковными «Химками» 10 апреля. ЦСКА примет волгоградский «Ротор» 12 апреля.

О смене тренера столичной команды читайте в публикации “Ъ” «Виктор Гончаренко ушел на дембель».