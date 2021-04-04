В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по погоде

В Краснодарском каре и на Черноморском побережье с 18-00 и 19:00 в воскресенье до конца суток понедельника, 6 апреля, ожидаются сильный дождь, а также ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду.

Как обещают в ГУ МЧС по краю, на малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань и Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метиоявлений на территории Краснодарского края ГУ МЧС по Краснодарскому краю переведено в режим повышенной готовности. Организованна работа оперативных групп в пожарно-спастельных гарнизонов для мониторинга складывающейся обстановки. Развернут оперативный штаб, так же на территории Сочи организованна работа штаба», - говорят в ведомстве.

Дмитрий Михеенко