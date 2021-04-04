На границе Дагестана остановили несогласованную колонну всадников из Чечни

Примерно три десятка чеченцев на конях пересекли границу с Дагестаном, после встречи с правоохранителям они вернулись обратно, заявили в администрации Новолакского района Дагестана.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, где дагестанская полиция остановила колонну всадников с чеченскими флагами. Как сообщило издание «Подъем», на место прибыл начальник местного уголовного розыска, после общения с силовиками всадники продолжили движение. В соцсетях предположили, что речь идет о «земельном» конфликте.

«Сегодня 29 уроженцев Чечни прибыли на конях через поля к памятнику Байсангура Беноевского, расположенному на территории села Ярык-Су Новолакского района. Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись. Конфликтных ситуаций, либо лозунгов, разжигающих межнациональный конфликт, зафиксировано не было»,— приводит «РИА Новости» слова представителя районной администрации.

Полководец Байсангур Беноевский — участник Кавказской войны, казненный по приговору военно-полевого суда весной 1861 года.

После чеченской войны Дагестан и Чечня не договорились о демаркации границ. В Кизляре, Ботлихском, Гумбетовским и Цумадинском районах Дагестана находятся спорные территории.