В Кстове ищут обходные пути

На окраине города Кстово произошел народный сход: несколько десятков жителей собрались, протестуя против строительства участка Восточного обхода Нижнего Новгорода по природной территории – Артемовским лугам, вплотную к их жилым домам. Глава Кстовского района Андрей Чертков пытался убедить граждан, что беспокоиться не о чем: проекта автотрассы нет, а ее расположение обязательно обсудят жителями. Однако собравшиеся люди были настроены решительно и записали видеообращение к президенту, заработав от местной власти упреки в провокации с использованием детей.

Около 40 жителей Кстова и прибрежного района Столбищи в субботу собрались на сход, чтобы обсудить планы областного правительства по строительству участка Восточного обхода Нижнего Новгорода и записать обращение к президенту против строительства дороги по Артемовским лугам. Ранее нижегородский эколог Асхат Каюмов записал по этому поводу ролик о том, что строительство дороги по Артемовским лугам уничтожит фауну и флору этой оставшейся нетронутой природной территории волжской поймы. Кроме того, по мнению эколога, строительство участка обхода обессмыслено отсутствием моста через Волгу в районе поселка Подновье, так как этот очень дорогой проект федеральные власти ранее отказались финансировать.

Кстовчане на сходе высказывали похожие доводы, говоря, что дорога через Артемовские луга не будет востребована и местным жителям она не нужна. Однако кроме экологического ущерба люди опасались и потери жилья, уверяя, что трасса пойдет через жилой сектор и якобы около 50 частных домов пойдут под снос. Сначала перед собравшимися на старой дамбе жителями выступил депутат кстовской гордумы Александр Сухарев. Он начал с другой экологической проблемы, неприятных запахов от кофейного производства «Гранд-НН», рассказав, что местные жители и дума добились проверки компании и включению ее производства в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Борьбу с вредными выбросами кофейной фабрики депутат и граждане договорились продолжать. По поводу строительства автомобильного обхода в Артемовских лугах единоросс сообщил, что пока начались только геологические изыскания на предмет возможности стройки – официальной информации, где именно будет дорога, пока нет. По просьбе жителей Столбищ депутат Сухарев договорился организовать большую встречу в актовом зале администрации с главой района Андреем Чертковым.

Однако глава опередил события и сам приехал на народный сход. Обступивших его жителей Андрей Чертков пытался убедить в том, что пока идет разработка проекта планировки и межевания территории (ППМ) и никто пока не скажет, где именно будет проложена автотрасса. «После разработки ППМ будут общественные слушания, где мы все соберемся и будем смотреть, как может пойти дорога. Возможны разные варианты. Давайте вспомним, сколько мы Северный обход Нижнего Новгорода строили, лет пятнадцать, наверное? Здесь же еще никакого проекта дороги нет. Его будут делать примерно два года, а потом искать деньги. Я предполагаю, что минимум три-пять лет уйдет до начала строительства. Опять же без мнения общественности никто просто так строить дорогу не будет», – успокаивал жителей Андрей Чертков. Он отметил, что «много людей» хотят сделать из Артемовских лугов природный парк – в заксобрании Нижегородской области создана рабочая группа по проработке этого вопроса.

Около получаса жители расспрашивали его о проекте обхода, жаловались на плохое состояние имеющихся дорог, но, похоже, окончательно убедить людей главе района не удалось. В конце собрания активисты записали видеообращение для президента, на котором маленькие дети с фотографиями обитающих в пойме птиц хором выкрикивали: «Спасем Артемовские луга!». Андрей Чертков пытался возражать и спорил с организаторами акции, говоря, что они устраивают провокацию и используют детей.

В правительстве Нижегородской области сообщили, что в 2021 году запланирована только разработка ППМ территории, а решения о разработке проектной документации и дальнейшем строительстве объекта будут приняты только после определения источников финансирования и проведения общественных слушаний. «На слушаниях будут учтены как экологические требования, так и мнения жителей», – подчеркнули в областном правительстве. Впрочем, местные жители, ведущие переписку с региональными чиновниками, уверены в том, что схема дороги уже предварительно согласована, а волжской пойме, помимо дороги, грозит еще и жилая застройка. «Нам нужно, чтобы минтранс дорогу отсюда убрал. Пусть ее строят по другой схеме в обход Артемовских лугов, это вполне возможно», – полагает активист Ольга Сытина. Что касается моста в Подновье, по мнению депутата заксобрания Василия Суханова, планировавшуюся еще в СССР речную переправу рано или поздно построят, и сделать ее можно гораздо дешевле, чем обсуждавшийся несколько лет назад «гигантский проект» с участием Внешэкономбанка, а затем ВТБ. Тогда эксперты оценивали стоимость строительства нового моста через Волгу более чем в 100 млрд руб.

Роман Кряжев