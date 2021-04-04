На Юге России планируют легализовать гостевые дома

В Общественной палате России был проведен круглый стол на тему легализации малых средств размещения на Юге России. Проблема, по словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, касается десятков тысяч единиц номерного фонда. При этом госбюджет не получает налогов с граждан, сдающих комнаты в собственных домах во время туристического сезона.

«Ростуризм уже подготовил проект закона, который вводит понятие “гостевого дома” и их классификацию. В настоящее время он проходит обсуждение в профильных министерствах. И при принятии этих поправок, большой пласт туристического бизнеса сможет выйти из тени», - сообщили по итогам мероприятия.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб направила запросы в Минэкономразвития РФ, Минфин России, Минстрой РФ, Минсельхоз РФ и Ростуризм с просьбой о помощи в сохранении туристического жилья. Речь, в частности, идет о гостевых домах. Ранее в адрес парламентария поступили коллективные обращения владельцев данного сегмента жилья с просьбой о защите их имущественных и жилищных прав.

Дмитрий Михеенко