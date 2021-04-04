Ваша верхняя ступень

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Исполнительный директор НП «Аассоциация междисциплинарной медицины» (Москва), д.м.н., заведующего кафедрой нервных болезней ИПО первого МГМУ им. И.М. Сеченова Алексея Данилова — о том, как не просто лечиться от болезней, но сохранять собственное здоровье в стабильном состоянии.

Мое детство пришлось на 60-70-е годы XX века – время беспрецедентного прогресса в области медицины. Появление антибиотиков и вакцин помогло врачам победить до этого смертельные болезни, такие как пневмония, менингит, туберкулез, полиомиелит. Новые технологии и лекарства позволили дарить жизнь детям и продлевать ее пожилым людям, которые не смогли бы жить без медицинской помощи. В то время казалось, что если в медицину вложить деньги и проявить должное усердие, то медицинская наука справится с чем угодно!

Однако на практике мы столкнулись с удивительным парадоксом: чем больше денег вкладывается в медицину, тем больше становится больных людей. Замахнувшись на преодоление законов естественного отбора, замещая естественные способы сохранения и укрепления здоровья приемом лекарственных препаратов и медицинскими процедурами, современная биотехнологичная медицина оказалась не способной справиться с эпидемией неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни, а совсем недавно осознала свою хрупкость, столкнувшись с новым вызовом в виде пандемии коронавируса (COVID-19).

В ответ на разработку специфической вакцины или лекарства в природе появятся новые типы (модификации) вирусов, микробов, требующие новых вакцин и инновационных лекарств. Таким образом, так же как в погоне за собственной тенью, мы будем обречены всегда «отставать» и проигрывать, если не изменим тактику «борьбы с врагами» с помощью высоких технологий на экологический подход к здоровью, в соответствии с которым здоровье представляет собой равновесие между способом существования и средой обитания. И здесь очень важно понять, что неотъемлемым условием для сохранения и укрепления здоровья является желание и стремление самого человека вкладывать силы, время и деньги. Государственная медицина отвечает за спасение жизни, лечение болезней, но не в состоянии обеспечить здоровье граждан, если они сами для этого ничего не предпринимают.

Существующая система здравоохранения в развитых странах мира сделала людей более уязвимыми, менее адаптивными к изменениям окружающей среды и более зависимыми от медицинской помощи. Во многих умах сформировалось убеждение в том, что об их здоровье позаботится государство, медицинские работники, новые лекарства и технологии. Зачем ходить к врачу и терять время, если есть чудодейственные средства: за один прием они убивают все признаки простуды, суперпластырь и мазь мгновенно избавляют от радикулита, а дедушка, умирающий от сердечного приступа, выпив пару таблеток, бросается в пляс. Очень соблазнительно звучат обещания расправиться с болью за один миг, решить любые другие проблемы (заменить сустав, пересадить печень, сердце, легкие) с помощью обширного арсенала технологий, которые предлагают сегодня разные медицинские учреждения.

В условиях экологического стресса и коварных обещаний быстро и без труда решить любые проблемы со здоровьем, современному человеку действительно бывает трудно сориентироваться, чему следует доверять. Сегодня пришло понимание того, что здоровье – это чрезвычайно ценный и невозобновляемый ресурс для достижения жизненных целей, успеха. Так же как для достижения успеха в спорте или бизнесе, для сохранения и укрепления здоровья сегодня требуются ум, терпение и работа. По образному выражению профессора Блюма, «здоровье – это лестница, где нижняя ступень – это качество здоровья, несовместимое с жизнью, а высоту верхней ступени каждый для себя выбирает сам, нет предела физическому совершенству».

Для достижения этой высоты необходимо переосмыслить понимание нового качества взаимоотношений «врач – пациент». В соответствии с прогрессивным новым пониманием пациент не должен быть «получателем», а врач – «поставщиком/исполнителем» медицинских услуг. Врач и пациент должны представлять собой союз, где обе стороны заинтересованы и прикладывают все необходимые усилия и ресурсы для предотвращения потенциальных заболеваний и наиболее эффективного лечения уже возникших нарушений. Врач выступает в роли более компетентного наставника, но при этом «продюсером, автором сценария и главным исполнителем пьесы» является пациент, то есть пациент несет ответственность за исполнение разработанного совместно с врачом плана действий.

Для этого пациент должен хорошо разбираться в причинах и механизмах, приведших к нарушению его здоровья, а также научиться своевременно и грамотно принимать меры для сохранения своего здоровья, при необходимости консультируясь с врачом. Врач должен предвидеть результат и быть заинтересован не только в нормализации показателей (к сожалению, в настоящее время расширяется практика «лечения анализов», когда проводятся чекапы, а затем узкие специалисты разными способами приводят в норму лабораторные показатели), а в долгосрочном благоприятном эффекте медицинских воздействий на весь организм.

В этом отношении очень перспективным видится повышение роли семейного врача, который может обеспечить более эффективное междисциплинарное взаимодействие с узкими специалистами и организовать преемственность в оказании медицинской помощи, начиная от планирования ребенка (предгравидарная подготовка), сопровождения беременности и родов, наблюдения за правильным формированием в детском возрасте и заканчивая геронтологической помощью. Хорошо зная индивидуальные особенности пациента и психосоциальную среду, в которой тот находится, семейный врач может разработать персонализированные стратегии, наиболее приемлемые и эффективные для конкретного пациента.