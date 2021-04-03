СК возбудил уголовное дело о взятке против начальника отделения полиции Ейского района

Следственными органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения по исполнению административного законодательства ОМВД России по Ейскому району. Об этом “Ъ-Кубань” рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Ранее информация о задержании сотрудника полиции появилась в социальных сетях.

Задержанный полицейский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнили в СК.

Как писал “Ъ-Кубань”, бывшего сотрудника ДПС ГИБДД Михаила Бондаренко осудили на два года колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Как следует из приговора Хостинского районного суда города Сочи, экс-полицейский признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Наталья Решетняк