В Сочи осужден экс-сотрудник ГИБДД за попытку мошенничества на 58 млн рублей

Бывшего сотрудника ДПС ГИБДД Михаила Бондаренко осудили на два года колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Как следует из приговора Хостинского районного суда города Сочи, экс-полицейский признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что Михаил Бондаренко десять лет служил в полку ДПС ГИБДД Сочи и дружил с командиром полка (фамилия не указана), против которого в 2016 году возбудили уголовное дело по факту получения взятки и объявили в розыск. Михаил Бондарекно пообещал родителям командира помочь прекратить уголовное преследование. Для этого он потребовал у них сначала 173 тыс. руб., затем еще 3,3 млн руб., якобы для оплаты расходов, связанных с организацией командировки высокопоставленных сотрудников МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ на место производства предварительного расследования уголовного дела в отношении их сына.

Спустя какое-то время Михаил Бондаренко потребовал еще 55 млн руб., после чего родители командира поняли, что их обманывают и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

В судебном заседании Михаил Бондаренко свою вину не признал. Приговор вступил в законную силу.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Кореновском районе следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении командира ДСП ГИБДД, которого подозревают в вымогательстве взяток у подчиненных (ч.1 ст.290 УК РФ).

Наталья Решетняк