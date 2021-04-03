Сроки сдачи спортивного комплекса «Ямал-Арена» в Салехарде перенесли на лето 2023 года

Завершить строительство крупного спортивного комплекса «Ямал-Арена» в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) планируется к лету 2023 года. Об этом говорится в сообщении местной администрации.

«Все строительные материалы для работ в летний и осенний период уже на объекте. К зданию подведено отопление. В этом году будут подключены системы водоотведения и водоснабжения»,— сообщил глава города Алексей Титовский во время посещения стройплощадки. Он подчеркнул, что работы на объекте идет по графику.

Отметим, строительство «Ямал-Арены» началось в 2016 году. Изначально объект должны были построить к 2019 году, но сроки неоднократно переносились.

Площадь спортивного комплекса составляет более 32 тыс. кв. м. В нем будет обустроена ледовая арена с трибуной на 3 тыс. зрителей, ледовый корт для тренировок, зал хореографии и зал силовой подготовки, универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей, а также фитнес-центр.

На «Ямал-Арене» будут проводиться соревнования и учебно-тренировочные занятия по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, плаванию, прыжкам в воду с трамплина и другие водные виды спорта, также занятия по гандболу, волейболу, мини-футболу, теннису и бадминтону.

«Открытие "Ямал-Арены" позволит разгрузить действующие спортивные объекты, перепрофилировать их по дисциплинам. А после появления с Салехарде первого 50-метрового бассейна, мы сможем приступить к реконструкции бассейна в "Геологе", который нуждается в обновлении»,— добавил господин Титовский.