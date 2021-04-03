Россия одобрила продление соглашения с США о мирном сотрудничестве в космосе

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщило правительство РФ. Господин Мишустин поручил российскому МИДу обменяться соответствующими нотами с американской стороной.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщает о согласии Российской Федерации рассматривать упомянутую ноту (посольства США.— “Ъ”) и настоящую ответную ноту в качестве соглашения… о продлении срока действия»,— указано в ответной ноте МИД России, текст которой приводится в распоряжении премьера (.pdf).

Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в космосе было подписано в 1992 году, с тех пор оно продлевалось четыре раза. Документ предусматривает совместный мониторинг окружающей среды Земли из космоса, обеспечение безопасности полетов, сотрудничество в космической биологии и медицине и изучение возможностей совместной работы в других областях. Соглашение также предусматривало совместное использование космической станции «Мир», затопленной в 2001 году.

США при введении ограничений на оборонный экспорт, связанных с отравлением политика Алексея Навального, сделали исключение для целей государственного сотрудничества в сфере космоса. Экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космосе будет ограничен в сентябре 2021 года.