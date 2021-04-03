Amazon извинился за твит с отрицанием плохих условий работы для водителей

Компания Amazon принесла извинения члену Палаты представителей США Марку Погану, написавшему в Twitter о плохих условиях труда в компании. 25 марта господин Поган обвинил Amazon в том, что она, в частности, вынуждает работников справлять нужду в бутылки из-под воды. В ответ Amazon ответила с корпоративного аккаунта: «Ты же не веришь на самом деле в эту историю с писанием в бутылку, не так ли?»

Amazon признал, что твит был некорретным, а попытка ответить конгрессмену была «самоцелью». «Он (твит.— “Ъ”) не принимал в расчет наш большой штат водителей и вместо этого неверно фокусировался на условиях в центрах обработки заказов. В типичном фулфилмент-центре Amazon десятки уборных, и сотрудники могут в любое время отойти с места работы. Мы призываем сотрудников, которые сталкиваются с другими условиями, обратиться к своему начальнику, чтобы мы работали над этим»,— сообщил Amazon на своем сайте. Пресс-релиз компании был опубликован в пятницу вечером по местному времени.

Американские СМИ еще до твита Amazon сообщали, что водителям компании приходится пользоваться бутылками, а не туалетами, чтобы успевать развозить заказы и не подвергаться риску штрафов и увольнений. После твита компании СМИ повторно сообщили об условиях труда в Amazon. Издание The Intercept со ссылкой на внутренние документы компании сообщило, что руководство Amazon было осведомлено о случаях, когда сотрудники компании справляли естественные потребности в общественном месте или в машинах.

Amazon вступил в публичный диалог с Марком Поганом и другими конгрессменами в конце марта, после того как те начали критиковать меры компании в борьбе с профсоюзами. Издание Vox утверждает, что до этого генеральный директор Amazon Джеф Безос выразил недовольство тем, что компания «недостаточно агрессивно» отвечает на критику. Некоторые сотрудники Amazon посчитали, что аккаунт компании был взломан, и открыли заявку в системе внутренней поддержки, сообщает The Intercept.