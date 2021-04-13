«Каждая работа должна понравиться мне»

Сахир собрал коллекцию работ современных художников, которая не только идеально вписалась в его бодрумский отель вместе с предметами мебели Cassina и аксессуарами Fornasetti, но и создала стиль и образ отеля. Простым собирательством Эрозан не ограничился: он приглашает художников создавать работы на заказ и устраивает арт-резиденции. О том, как это произошло и зачем ему это нужно, Сахир Эрозан рассказал «Коммерсантъ. Арт».

—Как пополняется художественная коллекция в отеле?

—Каждый год я покупаю одно-два произведения, вот и все. Я не отдаю предпочтение каким-то конкретным художникам или, например, только турецким мастерам — это могут быть совершенно любые работы.

—Есть ли хай-лайты? Произведения или художники, которыми вы по-настоящему гордитесь?

—Это непростой вопрос. Я не выделяю кого-то или какие-то работы. И в коллекции нет звезд и дорогущих работ за сотни тысяч и миллионы долларов. Я покупаю работы стоимостью $10–30 тыс. И каждая приобретена по простому принципу: она понравилась лично мне. Это и турок Халук Акакче, и испанец Антонио де Фелипе, и израильтянин Давид Герштейн, и многие другие.

—Macakizi связан не только с искусством, но и с ремеслами. Насколько я знаю, в одном из бутиков при отеле вы продавали керамику турецких ремесленников.

Работа Халука Акакче в лобби Фото: Macakizi

—Да, это был поп-ап с турецкой керамикой. И мы ее не только продавали — я купил работы и для отеля. Кстати, многое в наших интерьерах не то, чем может показаться на первый взгляд. Например, рядом с рестораном есть фонтан, стена которого сделана из плиток — знаменитой изникской керамики. Это старинные плитки, а саму работу с ними создала современная художница, чьи произведения находятся в коллекции нью-йоркского MoMA и других музеев,— Элиф Урас.

—Как вообще появилась идея связать отель с искусством?

—Я начал заниматься этим отелем в 1999 году, а вообще это семейный бизнес, который основала моя мать. И уже при ней Macakizi был очень богемным местом, сюда приезжали многие художники. Так что отель был связан с искусством с самого начала.

Кроме того, моя мать собирала искусство не для отелей, для себя. У мамы была хорошая коллекция произведений знаменитых турецких художников. Эти работы до сих пор украшают ее дом.

Работа Давида Герштейна Фото: Macakizi

А в Macakizi все началось с реновации — я соединил рустикальный стиль, который любит мама, с моим представлением о том, что есть современная роскошь. Для обновленных номеров купил сто произведений искусства — они положили начало коллекции.

—Недавно в отеле как в арт-резиденции жил нью-йоркский художник.

—Да, представитель стрит-арта — Хариф Гузман (его работы сейчас можно увидеть в Москве, выставка недавно открылась в ММОМА.— «Коммерсантъ. Арт»). Он создал несколько работ, которые остались в отеле. Это был не первый подобный случай — отель и раньше становился арт-резиденцией. В нынешнем году у меня еще более амбициозный план — пригласить художника оформить входную группу. Это будет турецкий художник, и из-за пандемии (международные проекты сейчас делать нелегко), и из-за того, что вход в отель должен быть связан с местом, со страной.

—А как вообще пандемия повлияла на бизнес?

—В прошлом году нам пришлось открыться в начале июня вместо апреля. Мы потеряли достаточно много времени, но, как только мы открылись, бизнес пошел в гору — мы заработали больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

—Вернемся к арт-резиденции. Как выбирают художников?

Стеллаж Villerio (Cassina) дизайна Франко Альбини Фото: Macakizi

—Это не какая-то комиссия или конкурс. С Гузманом нас познакомил общий друг, так все началось. Наш бизнес вообще строится на отношениях.

Беседовала Анна Минакова