Роскомнадзор утвердил отличительные знаки для журналистов на митингах

Теперь журналистам, работающим на акциях и митингах, необходимо иметь при себе бейдж и специальный жилет. Советующий приказ утвердил Роскомнадзор.

«Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно видимый отличительный знак (признак) представителя СМИ, установленный настоящим приказом»,— говорится в документе. Основанием для работы журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и его полномочия.

Бейдж должен представлять собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 см на 14 см из бумаги белого цвета с надписью «Пресса». На бейдже должно быть фото журналиста, а также указаны название СМИ, дата выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилия и подпись главного редактора СМИ. Жилет журналиста должен иметь элементы из световозвращающих материалов, а надпись «Пресса» должна быть размещена на спине и на груди.

В декабре 2020 года в России были приняты законы о новых требованиях к проведению митингов. В частности, были введены ограничения на участие в акциях журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности. Теперь журналистам запрещается агитировать, собирать подписи, использовать символику или «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения», а также скрывать «признак представителя СМИ». В январе 2021 года, после акций в поддержку политика Алексея Навального, Союз журналистов России передал Роскомнадзору предложения о единой форме бейджа и жилетов для журналистов, работающих на публичных мероприятиях.

О новых правилах работы СМИ — в материале “Ъ” «Журналисты постоят в стороне от протестов».