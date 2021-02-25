СЖР: отличительными знаками журналистов во время акций могут стать зеленые жилеты и бейджи

Отличительными знаками журналистов, которые работают на митингах, могут стать жилет ярко-зеленого цвета с неоновой надписью «Пресса» и бейдж единого образца, сообщил глава Союза журналистов (СЖР) России Владимир Соловьев. По его словам, пока все детали проекта находятся на стадии обсуждения.

«Мы уже согласовали со своей стороны знаки отличия для журналистов. Соответствующие документы накануне были направлены в Роскомнадзор. Как ожидается, знаками отличия станут зеленый неоновый жилет с надписью "Пресса" и бейдж, изготовленный по единому образцу. Бейдж будет содержать фотографию, данные журналиста, а также данные о регистрации СМИ в Роскомнадзоре, подпись главного редактора, изготавливать такие бейджи будут редакции»,— рассказал господин Соловьев (цитата по ТАСС).

В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили, что подготовили приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца. Сейчас документ проходит согласование. Потом он должен будет пройти общественное обсуждение.

В декабре были приняты законы о новых требованиях к проведению митингов. Документы запрещают иностранное финансирование публичных акций, а также вводят ограничения на агитацию и участие в акциях журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности. Журналистам, в частности, запрещается агитировать, собирать подписи, использовать символику или «иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения», а также скрывать «признак представителя СМИ».

Ранее стало известно, что члены СПЧ и СЖР планируют провести ряд совещаний с силовиками, губернаторами и полпредами о соблюдении прав работников СМИ. В частности, это связано с массовыми задержаниями на несогласованных митингах в поддержку политика Алексея Навального. В союзе хотят подготовить регламент взаимодействия полицейских с представителями СМИ на таких мероприятиях.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полиции зачитают права журналистов».