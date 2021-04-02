02 апреля, пятница
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Фото: J. Scott Applewhite / AP

В Вашингтоне неизвестный протаранил ограждение Капитолия

Неизвестный протаранил на автомобиле ограждения, выставленные у здания Конгресса в Вашингтоне. В результате пострадали двое полицейских, сообщила полиция Капитолия. Сам подозреваемый был задержан и умер в больнице. Причины происшедшего выясняются.

К Капитолию прибыли скорые и пожарные. Находящимся в здании Конгресса рекомендовано не покидать здание и не подходить к окнам. Ближайшие к месту ЧП улицы перекрыты.

По информации телеканала CNN, после того, как мужчина протаранил ограждения, он вышел из машины и направился с ножом в сторону полицейских. Полицейские выстрелили в мужчину.

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