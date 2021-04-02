Высокие привилегированные отношения

Посол РФ в Италии Сергей Разов призвал Рим не рушить привилегированные отношения с Москвой из-за шпионского скандала, разразившегося в среду после задержания карабинерами сотрудника российского посольства. Между тем объявленные персонами нон грата сотрудник аппарата военного атташе диппредставительства и его непосредственный руководитель уже вернулись в Москву, а жена заключенного под стражу итальянского офицера, якобы передававшего россиянам копии секретных документов, объясняет случившееся исключительно стремлением мужа материально поддержать семью.

Посол РФ в Италии Сергей Разов подтвердил в пятницу, что высланные из российской дипмиссии сотрудники уже вернулись домой. Дипломат выразил надежду на то, что шпионский скандал не отразится негативно на двухсторонних отношениях. «Характер этих отношений складывался десятилетиями»,— напомнил он в интервью телеканалу Rai News 24, выразив надежду на то, что «такой характер отношений сохранится и в будущем». «Италия может похвастаться положением привилегированного торгового партнера России»,— поддержала его корреспондент, интересуясь будущим взаимодействия. В получасовой беседе было уделено должное внимание и российской вакцине «Спутник V» и ее возможным поставкам в Европу — судя по интересу итальянцев к препарату, «Спутник V» может пополнить арсенал дипломатических рычагов Москвы.

В то время как объявленные персонами нон грата сотрудники российского посольства покинули Рим, офицер ВМС Вальтер Биот, которому предъявлено обвинение в шпионаже, остается в римском следственном изоляторе Реджина Коэли.

От дачи показаний он отказался, однако официально заявил, что «никогда не подвергал риску безопасность государства и не передавал никакой важной информации» и даже «ни одного документа, представляющего опасность для Италии или других стран». Свои действия офицер объяснил исключительно бедственным материальным положением семьи, ради которой он пошел на преступление.

Правда, следственные органы доводы задержанного пока, судя по всему, не убедили. Была отклонена и просьба адвоката о домашнем аресте Вальтера Биота. В отличие от подсудимого, судья не считает произошедшее единичным эпизодом, ссылаясь на то, что морской офицер передал российской стороне 181 фотографию, в том числе 47 фото секретных документов НАТО и 9 снимков документов для служебного пользования.

По словам судьи, которые цитируют СМИ, задержанный старается смягчить впечатление от своей «чрезвычайно опасной» деятельности, которую он «выполнил вполне профессионально».

СМИ также сообщают: следствие располагает доказательствами, что российская сторона передала Вальтеру Биоту четыре смартфона (с помощью которых он фотографировал документы с экрана своего офисного компьютера) и другой «шпионский инвентарь», как называет это газета La Repubblica. Из тех же источников следует, что итальянский офицер встречался с российским дипломатом в заранее оговоренные дни на парковке в римском пригороде Спиначетто, где они и были взяты в среду с поличным.

Офицер ВМС Вальтер Биот Фото: instagram.com/walterbiot

Другие детали еще только предстоит выяснить, но уже имеющегося хватает, чтобы Вальтеру Биоту прочили от 15 лет до пожизненного тюремного заключения. Зачем морской офицер с 30-летним стажем пошел на такой шаг при вознаграждении в €5 тыс., не ясно. В интервью газете Corriere della Sera супруга арестованного оправдывает его тем, что офицерского жалованья в €3 тыс. не хватало на содержание четырех детей и четырех собак, а также на выплату ипотеки за дом под Римом.

Напомним, о высылке двух российских дипломатов итальянский МИД объявил в среду, пойдя на такой шаг после задержания подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы — офицера военно-морских сил Италии и сотрудника аппарата военного атташе посольства России в Риме. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее «угрозой безопасности не только самой республики, но и всего НАТО». Комментарии итальянских СМИ на этот счет разнятся: одни возмущаются вероломностью дружественной страны, другие упрекают власти в заигрывании с Москвой и призывают пересмотреть геополитическую позицию Рима в пользу более тесного сотрудничества с Вашингтоном.

Елена Пушкарская, Рим