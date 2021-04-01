Синьоры в Италии склонны к измене Двух российских дипломатов выдворяют из Рима после шпионского скандала с морским офицером

Отношения между РФ и Италией — одной из наиболее дружелюбно настроенных по отношению к Москве стран ЕС — оказались омрачены шпионским скандалом. Итальянский МИД в среду объявил о высылке двух российских дипломатов, пойдя на такой шаг после задержания подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы — офицера военно-морских сил Италии и сотрудника аппарата военного атташе посольства России в Риме. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал происшедшее «угрозой безопасности не только самой республики, но и всего НАТО». А в британском внешнеполитическом ведомстве не упустили случая напомнить о том, что деятельность РФ следует расценивать как «вредоносную» и «дестабилизирующую».

«Мы выразили решительный протест итальянского правительства послу России в Италии (Сергею Разову.— “Ъ”) и сообщили ему о немедленной высылке двух российских официальных лиц, причастных к этому крайне серьезному делу»,— написал в среду в Twitter министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Информацию вскоре подтвердили и в посольстве РФ. «В ходе встречи итальянская сторона информировала об объявлении персонами нон грата двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве России в Риме. Посол выразил сожаление в связи с этим решением и надежду на то, что происшедшее не отразится на российско-итальянских отношениях»,— говорится в заявлении российского диппредставительства.

В МИД РФ также выразили сожаление в связи с действиями Рима, сообщив, что выясняют обстоятельства происшедшего, а о «возможных шагах» со своей стороны объявят позднее.

Правда, ожидать какой-либо уникальной реакции вряд ли стоит: Москва, как правило, отвечает зеркально, то есть тоже высылкой того же числа дипломатов.

Действия властей Италии стали ответом на инцидент, который Луиджи Ди Майо охарактеризовал в среду как «враждебный акт чрезвычайной серьезности». Накануне спецподразделение карабинеров (ROS) в ходе тайной операции задержало на автомобильной парковке в Риме офицера военно-морских сил Италии и сотрудника российского посольства. Как сообщает газета Il Messaggero, итальянец передал россиянину пакет секретных документов и получил от того €5 тыс.

В дипмиссии России в Риме подтвердили “Ъ”: задержанный россиянин — сотрудник аппарата военного атташе посольства. Но его должность и имя назвать отказались.

В пресс-службе полиции Италии также сообщили “Ъ”, что «положение иностранного гражданина все еще рассматривается в связи с его дипломатическим статусом». Согласно коммюнике полиции, обоих обвиняют в шпионаже и создании угрозы безопасности государства.

Некоторые подробности инцидента сообщили итальянские СМИ со ссылкой на свои источники. В частности, отмечается, что переданные документы носили исключительно военный характер и касались среди прочего деятельности НАТО. Как уточнила миланская газета Corriere della sera, гражданина Италии зовут Вальтер Биот. С 2014 года он работал в управлении внешних связей Минобороны, а затем занял «более важную» должность. Издание утверждает: данные, которые он передавал, в частности, могли касаться деятельности международных миссий, в том числе в Афганистане и Ираке.

«Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию о НАТО. Это ставит под угрозу не только нашу безопасность, но и безопасность всего альянса»,— заявил Луиджи Ди Майо, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам Сената и палаты депутатов.

Дополнительные краски в общую картину вносят подробности и комментарии в итальянских СМИ. «Ни в одной европейской стране никогда не было ареста официального лица России в момент совершения преступления»,— пишет газета La Repubblica. По данным издания, задержанию предшествовало длительное наблюдение за предполагаемыми злоумышленниками — не только спецподразделением карабинеров, но также сотрудниками итальянских секретных служб. В целом же в газете назвали дело «самым серьезным инцидентом со времен холодной войны», с которым сопоставимо лишь происшедшее в 1989 году — еще во времена СССР. Тогда итальянские спецслужбы тщетно попытались задержать двух предполагаемых сотрудников КГБ, которые, вероятно, пытались получить информацию об итальянских оборонных предприятиях.

Высылки российских дипломатов из зарубежных стран в последние годы участились. Только за три месяца текущего года это уже пятый случай объявления сотрудников российских диппредставительств персонами нон грата и второй — по обвинению в шпионской деятельности. Последним громким делом была высылка 22 марта двух сотрудников посольства России в Болгарии. Это случилось после задержания шести бывших и действующих сотрудников болгарских Минобороны и службы военной разведки, которых обвиняют в шпионаже в пользу России.

В Италии сотрудников диппредставительства РФ в последний раз выдворяли в марте 2018 года — в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Возможно, памятуя об этом, официальный Лондон едва ли не первым отреагировал на шпионский скандал в Италии. Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил: «Великобритания выражает поддержку и солидарность с Италией, выявившей и предпринявшей действия против российской вредоносной и дестабилизирующей активности».

Елена Пушкарская, Рим; Марина Коваленко