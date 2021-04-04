Группа компаний AVA провела третий чемпионат по сбору мусора в Сочи с жителями Министерских озер Жители Министерских озер заботятся об окружающей среде

Ежегодно застройщиком AVA Group в Сочи проводится экологическая акция - «Чемпионат по сбору мусора». Этой весной он проходил 4 апреля 2021г на Министерском озере. Многие жители заметили, что сбор мусора на природе – это активная физическая нагрузка, которая позволяет не только заботится об экологии, но и отлично отражается на самочувствии. Во время чемпионата взрослые рассказывают детям об ответственном потреблении, подавая своим примером важность заботы об экологии.

В мероприятии приняли участие более 100 семей. За 2 часа было собрано более 4248 кг. мусора. Мусор собирался раздельно и делился на органические и неорганические отходы.

Победители чемпионата получили бытовую технику Керхер, которая поможет легко поддержать порядок в доме. Кроме совместной полезной работы участники чемпионата весело провели время всей семьей на свежем воздухе и сделали действительно доброе дело для своего города и района. Веселая музыка, дух соревнований, горячий чай, весенний сочинский день стали приятным дополнением мероприятия.