Группа компаний AVA провела третий чемпионат по сбору мусора в Сочи с жителями Министерских озер

Ежегодно застройщиком AVA Group в Сочи проводится экологическая акция - «Чемпионат по сбору мусора». Этой весной он проходил 4 апреля 2021г на Министерском озере. Многие жители заметили, что сбор мусора на природе – это активная физическая нагрузка, которая позволяет не только заботится об экологии, но и отлично отражается на самочувствии. Во время чемпионата взрослые рассказывают детям об ответственном потреблении, подавая своим примером важность заботы об экологии.
Победители чемпионата получили бытовую технику Керхер, которая поможет легко поддержать порядок в доме. Кроме совместной полезной работы участники чемпионата весело провели время всей семьей на свежем воздухе и сделали действительно доброе дело для своего города и района. Веселая музыка, дух соревнований, горячий чай, весенний сочинский день стали приятным дополнением мероприятия.
Специализированный Застройщик АВА Сочи входит в состав холдинга АВА Групп. В 2020 году завершено строительство 21 дома общей площадью более 70000 кв.м. В текущем году компания начнет строительство двух крупных проектов комплексного развития территории