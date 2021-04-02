Депутат Максим Резник ответил на вопросы в СК

Оппозиционный депутат Заксобрания Максим Резник вышел из здания ГСУ Следственного комитета по Петербургу после опроса по делу о квартире, в которой нашли наркотики. О визите в СК корреспонденту “Ъ-СПб” рассказал он сам.

По словам господина Резника, он отвечал на все вопросы следователя, после чего сдал мазок на ДНК для центра экспертиз ГУВД. Ему также предложили пройти полиграф, но, ввиду того, что прохождение процедуры не может быть доказательством, не существует проверенной методики опроса на данном устройстве. Кроме того, Максим Резник уже подписал предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, а его адвокат рекомендовал ему отказаться от подобной проверки. Следователь даже спросил у него о его программе «Весенний телебон», которую депутат ведет у себя на YouTube канале. Максим Резник остается в деле в статусе свидетеля.

Его родственник Иван Дорофеев продолжает находиться в СИЗО. По словам его адвоката Тимура Рзаева, на него оказывают давлению с целью получить показания, обвиняющие Максима Резника.

Олег Дилимбетов