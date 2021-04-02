Ярославская область получит вторую вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона»

Ярославскую область будет получать еще одну вакцину от коронавируса - «ЭпиВакКорона», сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. Поставки будут осуществляться за счет средств федерального бюджета. Ожидается, что первые партии новой вакцины поступят в область в конце апреля - начале мая 2021 года.По информации департамента, производитель вакцины планирует к июню поставлять в регион по 100 тыс. доз ежемесячно.

В настоящее время регион получает вакцину «Спутник V». Прививки от коронавируса сделали уже более 57 тыс. жителей региона. Накануне пресс-служба регионального правительства сообщила, что в область поступило еще 7,6 тыс. доз вакцины «Спутник V».

Вакцина «ЭпиВакКорона», как и «Спутник V» двухкомпонентная. Вакцинирование проводится в два этапа с промежутком в три недели.