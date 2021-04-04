Компьютерного Нобеля дали за «Книгу дракона»

Лауреатами самой престижной премии в сфере информационных технологий — премии Алана Тьюринга — в этом году стали 79-летний профессор Колумбийского университета Альфред Ахо и 78-летний профессор Стэнфордского университета Джефри Ульман. Более 40 лет назад они создали методику перевода языка программирования в машинные коды, которую до сих пор используют миллионы программистов по всему миру.

В заявлении Ассоциации вычислительной техники, которая вручает премию Алана Тьюринга с 1966 года, говорится, что Альфред Ахо и Джефри Ульман «заложили основы компиляторов языка высокого уровня и соответствующие алгоритмы. Созданные ими средства и фундаментальные труды используются миллионами программистов по всему миру».

Премия Ассоциации вычислительной техники названа в честь британского ученого, математика и криптографа Алана Тьюринга, оказавшего огромное влияние на зарождение и развитие информатики. Премию Тьюринга часто называют Нобелевской премии в области информационных технологий.

«Ахо и Ульман создали краеугольные идеи алгоритмов, формальных языков, компиляторов и баз данных, которые предоставили инструментарий для современного развития программирования и создания программного обеспечения»,— заявил Джефф Дин, старший вице-президент корпорации Google, которая сейчас финансирует премию. В 2014 году компания увеличила размер премии до $1 млн.

Связь премии Тьюринга с Google в этом году особенно заметна, ведь студентами Джефри Ульмана в Стэнфордском университете в свое время были основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж.

Сам профессор Ульман говорит, что эти студенты были настолько одаренными и трудолюбивыми, что ему не приходилось тратить на них много времени. Единственное, что его заботило,— чтобы на университетском сервере у них было достаточно пространства для работы над их идеями — тем, что впоследствии превратилось в поисковую систему Google.

Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж Фото: Ben Margot / AP

«То, что я делал, больше заключалось в совещательной работе. Я старался не мешать им — чтобы они могли делать то, что хотели»,— подчеркивает господин Ульман.

Ассоциация вычислительной техники особенно выделяет два труда Альфреда Ахо и Джефри Ульмана — «Проектирование и анализ компьютерных алгоритмов» 1974 года и «Принципы создания компилятора» 1977 года, которые стали одними из самых цитируемых книг по теории информатики. Первая книга стала, по сути, базовым учебником на курсах изучения алгоритмов во всем мире, еще когда современная информатика только зарождалась.

А в книге 1977 года авторы описали технологию, которая позволяет интегрировать теорию формальных языков и синтаксически управляемую трансляцию в процесс работы автоматического составителя (компилятора), то есть, по сути, переводит в машинные коды текст, составленный при помощи языка программирования. Эту книгу нередко называют «Книгой дракона» (Dragon Book) — из-за обложки, на которой изображено сражение между драконом и конным рыцарем.

По замыслу авторов, дракон обозначает сложность создания компилятора, рыцарь — синтаксически управляемую трансляцию, а его богатырский конь — анализ потока данных.

«Книга дракона» впоследствии не раз переиздавалась и дополнялась. Последняя обновленная редакция этой книги вышла в 2007 году под названием «Компиляторы: принципы, инструменты и методика» и до сих пор остается одной из самых популярных и распространенных трудов для создания компиляторов, то есть трансляторов на машинный язык.

Обложка книги «Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий» Фото: williamspublishing.com

Сами исследователи заявили, что были несколько удивлены, узнав о присуждении им премии за труды 1970-х годов. «Никогда бы не подумал, что написание книг по информатике поможет получить премию»,— отметил Джефри Ульман. «Можно сказать, что я рад,— добавил Альфред Ахо.— Это решение говорит о признании важности языков программирования и компиляторов».

Евгений Хвостик