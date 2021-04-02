Абитуриенты из Белоруссии смогут поступать в российские вузы по результатам аналога ЕГЭ

Министерство науки и высшего образования РФ упростило поступление в вузы для абитуриентов из Белоруссии. Теперь граждане этой страны смогут поступать в российские высшие учебные заведения по результатам белорусского аналога ЕГЭ.

«Российским вузам рекомендовано при внесении изменений в правила приема предусмотреть зачет результатов централизованного тестирования (ЦТ) на вступительных экзаменах, проводимых университетами самостоятельно. Также при необходимости возможно проведение собеседования с абитуриентом»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

ЦТ проводится в Белоруссии для оценки знаний при поступлении в высшие, средние специальные и профессионально-технические образовательные учреждения. В отличие от ЕГЭ ЦТ не является выпускным экзаменом в школах. Как и ЕГЭ, ЦТ оценивается по стобалльной шкале.

Также на будущий учебный год (2021–2022) для поступающих из Белоруссии практически в два раза увеличена квота. «Выделено 700 мест, что почти в два раза превышает количество мест, выделенных на 2020–2021 учебный год»,— уточняется в сообщении Минобрнауки.