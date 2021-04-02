Батальон ГАИ злоупотребил с вьетнамцами

Как стало известно “Ъ”, Кунцевский райсуд Москвы приговорил бывшего командира 3-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД по Центральному округу столицы Константина Одинокова к пяти годам колонии общего режима. Двум его подчиненным назначено по четыре года колонии. Все они обвинялись в грабеже вьетнамцев по предварительному сговору, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

Опираясь на материалы, собранные Следственным комитетом России, Кунцевский суд признал Константина Одинокова виновным в грабеже в составе организованной группы по предварительному сговору (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Также в суде была доказана виновность в совершении аналогичных преступлений подчиненных Одинокова — старших инспекторов ГИБДД Павла Любицкого и Дмитрия Казакова. Путем частичного сложения наказаний бывший комбат Одиноков получил пять лет общего режима, а его подчиненным дали по четыре года.

Согласно фабуле обвинения, полицейские Одиноков, Любицкий и Казаков получали от своих осведомителей информацию о том, когда и на какой машине граждане Вьетнама планируют перевозку крупных сумм наличности, с тем чтобы обложить их своего рода данью. Первый эпизод произошел в апреле 2018 года, когда автомобиль с иностранцами был остановлен под предлогом проверки документов и провоза запрещенных предметов.

В машине был обнаружен сверток, в котором находился 1 млн руб., который гаишники просто забрали, так как вьетнамцы не могли вразумительно объяснить его происхождение.

Второй эпизод произошел почти через месяц, когда полицейские Одиноков, Любицкий и Казаков остановили на МКАД вьетнамский фургон для проверки. Под предлогом несоответствия документов фургон и вьетнамцы были доставлены в отделение ГИБДД для составления протокола. А в ходе досмотра автомобиля улов гаишников оказался существеннее, чем в первый раз. Из 57 млн руб., которые перевозили иностранцы, сотрудники ГИБДД забрали себе 11 млн руб. Примечательно, что в ходе спецоперации у самих гаишников пропало 3 млн руб.

Выяснилось, что деньги забрал их коллега из территориального отдела, но потом его убедили вернуть похищенное.

Расчет грабителей заключался в том, что иностранцы не станут никому жаловаться на пропажу черного нала. Однако он не оправдался, так как вьетнамцы обратились за помощью в правоохранительные органы — и к розыску злоумышленников в погонах подключились сотрудники ФСБ.

26 июля 2018 года автоинспекторы Казаков и Любицкий были задержаны, а спустя несколько дней под стражу взяли и находившегося в больнице Одинокова.

До своего задержания гаишники были на хорошем счету у начальства. А старший лейтенант Любицкий одно время и вовсе являлся олицетворением нового образа дорожного полицейского. В 2014 году он помог женщине через пробки в центре Москвы добраться до ближайшей АЗС с пустым баком. «Рыцарь на белом "Форде"» называлась одна из посвященных ему заметок.

Юрий Сюн