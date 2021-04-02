В Прикамье рецидивист осужден за призывы к экстремизму

Соликамский городской суд внес приговор в отношении заключенного местной ИК-6 Максима Семакина. Как сообщает УФСБ по Пермскому краю, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети «Интернет»).

К моменту совершения этого преступления в 2019 году злоумышленник уже трижды был судим за кражи и грабежи, в соликамской колонии он отбывал очередной срок. Находясь в исправительном заведении, господин Семакин обзавелся мобильным телефоном и разместил в сообществе “People Березники” материалы экстремистского содержания, в частности, по совершению насильственных действий в отношении народов Северного Кавказа.

Стоит отметить, что, отбывая еще свой первый срок, Максим Семакин публиковал на своей странице «В контакте» фотографии своей жизни в колонии, а также символы нацистской Германии. В итоге суд путем частичного сложения наказаний приговорил его к трем годам колонии строгого режима и лишению права заниматься администрированием ресурсов в интернете на один год. Свою вину осужденный признал полностью.