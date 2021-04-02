В Новосибирской области шестилетнюю девочку привлекли ответчиком по делу о долгах матери

Колыванский районный суд Новосибирской области рассматривает дело, ответчиком по которому выступает шестилетняя девочка, мать которой умерла. Иск подала энергетическая компания ООО СибТЭК, следует из материалов суда.

Как рассказала “Ъ” представитель компании в суде Анна Понушкова, СибТЭК взыскивает долг за теплоснабжение. На сегодняшний день заявлено требование с 1 января 2016 года в размере 24 тыс. руб. Она уточнила, что денежные средства взыскиваются с предполагаемого наследника, которым в данном случае выступает несовершеннолетняя Полина, в лице ее законного представителя — отца Павла Капкайкина. «С ребенка взыскивать, естественно, невозможно, ее интересы всегда представляет законный представитель, будь то ее родители или опекун и попечитель. Соответственно, мы взыскиваем не с самой Полины, а с ее законного представителя. То, как представляет это вторая сторона, на самом деле это все не так»,— сказала госпожа Понушкова.

По ее словам, на заседании сегодня компания уточнила сумму в заявленных требованиях, а судья вынесла определение о возобновлении дела и привлечении в соответчики Павла Капкайкина. Как отметила госпожа Понушкова, период задолженности делится на долг до смерти наследодателя и задолженность, которая возникла после его смерти.

В феврале 2021 года местный телеканал ОТС опубликовал сюжет, в котором бабушка шестилетней девочки Наталья Шевелева рассказывает, что мать ребенка умерла в 2016 году из-за осложнения от гриппа. От нее осталась квартира, часть которой принадлежит девочке, оказавшейся правопреемницей коммунального долга.

Екатерина Лукашевич, Новосибирск