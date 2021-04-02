СМИ сообщили о гибели чеченца в перестрелке в Стамбуле

Два человека, в том числе россиянин—уроженец Чечни, погибли в перестрелке в центре Стамбула в Турции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции. Ранее сайт «Кавказ.Реалии» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) со ссылкой на собственные данные сообщил, что 31 марта в столице Турции произошла перестрелка, в ходе которой погибли чеченец и грузин.

В перестрелке в стамбульском районе Башакшехир также участвовали граждане Грузии и Сирии, сообщил источник «РИА Новости». «Погибли два человека — азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается»,— цитирует его агентство.

«Кавказ.Реалии» утверждает, что погибший чеченец перед инцидентом дал пощечину неназванному вору в законе. Издание утверждает, что в перестрелке был ранен еще один уроженец Чечни. Перестрелка в Стамбуле началась из-за вопросов, связанных с долгами, сообщили «РИА Новости» и «Кавказ.Реалии».