В эфире «Гластонбери»

Фестиваль «Гластонбери», который проводится в Великобритании с 1970 года, пройдет в 2021 году онлайн-формате, сообщили организаторы события. Хедлайнерами станут Coldplay, Деймон Албарн, Haim, IDLES, Майкл Киванука, Кано, Джорджа Смит, Wolf Alice и Хани Дижон. Музыканты выступят в традиционных декорациях фестиваля, но без зрителей. Посмотреть трансляцию пятичасового шоу можно будет в прямом эфире 22 мая.

Онлайн-формат стал для поклонников «Гластонбери» приятным сюрпризом: в январе организаторы сообщали, что событие вновь не состоится по причине действующих ограничений. В 2020 году из-за отмены фестиваль потерял 5 млн фунтов стерлингов. В этом году ущерб меньше, но постановка Live At Worthy Farm будет стоить «больших денег», сообщили организаторы The Guardian. Компенсировать прошлогодние потери они не рассчитывают. Из-за формата цены на билеты снижены до 20 фунтов стерлингов.

Фестиваль Гластонбери, 2014 год Фото: Getty Images

Режиссером шоу выступит Пол Дагдейл, известный по документальным фильмам о музыкантах. Фильм будет представлен как непрерывный концерт, исполнители будут выступать в локациях фестиваля, включая сцену-пирамиду и каменный круг. Между выступлениями музыкантов будут появляться поэты, иллюзионисты и визуальные инсталляции. Организаторы обещают зрителям «новаторскую пятичасовую феерию» и множество сюрпризов, в том числе особых гостей, имена которых держатся в секрете.

К слову, музыканты — участники фестиваля отказались от гонораров за выступления. «Для меня важно поддержать "Гластонбери", потому что это знаковое событие на протяжении всего того времени, что я живу и играю свою музыку, — сказал Майкл Киванука. — Это то, что объединяет людей по здравому смыслу, но в первую очередь как праздник живой музыки.»

Фестиваль Гластонбери, 2017 год Фото: Getty Images

Обычно «Гластонбери» проводится в июне, в период летнего солнцестояния, однако онлайн-событие пройдет раньше. По словам соорганизатора фестиваля Эмили Ивис, поздняя весна дарит чувство возрождения, и не только в природе — к концу июня в Британии планируется окончательный выход из локдауна. «Все возвращается на круги своя, и мы хотели запечатлеть ощущение появления надежды на предстоящее лето», — пояснила Ивис.

У онлайн-формата есть свои плюсы. Площадка «Гластонбери» — ферма Worthy Farm — может вместить одновременно около 210 000 человек, в то время как число зрителей трансляции не ограничено. Положительные стороны видят и организаторы: планирование относительно небольшого мероприятия позволяет стереть границы между создателями и аудиторией, посмотреть на событие с другой стороны. «В этом году мы показываем публике фильм, чтобы люди могли иначе взглянуть на него (фестиваль — Ъ-Стиль), проследить за этой историей и увидеть ферму такой, какой они ее никогда не видели», — сказала Эмили Ивис.

Фестиваль Гластонбери, 2019 год Фото: Getty Images

Возобновление очных фестивалей в Британии предварительно ожидается к концу лета. Но, по мнению Эмили Ивис, «Гластонбери» придется труднее, чем другим аналогичным мероприятиям: это самый многочисленный фестиваль, а значит им сложнее управлять с точки зрения безопасности. Кроме того, среди аудитории фестиваля много детей и пожилых людей — возрастных групп риска. Тем не менее, в 2022 году ожидается возвращение «Гластонбери» в офлайн. Выступят ли хедлайнеры, приглашенные на юбилейный 50-й фестиваль в 2020 году — Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кендрик Ламар — пока неизвестно.

Трансляция фестиваля «Гластонбери» Live At Worthy Farm начнется 22 мая в 21:00 по московскому времени. Вырученные средства пойдут на благотворительность и организацию фестиваля в 2022 году.

Дарья Черткова