Ленобласть будет сотрудничать с тремя регионами в рамках турпроекта «По местам Александра Невского»

Правительство Ленинградской области заключило соглашение о сотрудничестве с профильными комитетами Санкт-Петербурга и Псковской области и Министерством инвестиционной политики Новгородской области в рамках реализации туристического проекта «По местам Александра Невского». В маршрут проекта войдет более десятка памятников культуры и памятных мест.

Об этом рассказала пресс-служба администрации Ленобласти. Как сообщил председатель комитета по культуре и туризму региона Евгений Чайковский, соглашение направлено на продвижение проекта. В турмаршрут войдут в том числе Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, музей-диорама «Невская битва», Староладожская, Гдовская и Изборская крепости, Псковский кремль и деревня Самолва.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что Санкт-Петербург стал одним из лидеров среди российских городов по привлекательности для внутреннего туризма.