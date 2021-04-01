Петербург — в лидерах по привлекательности для российских туристов

Петербург и Москва лидируют среди российских городов по привлекательности для российских туристов. Об этом заявила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

По ее словам, стимулирование туризма дает результат. «Мы видим уже по данным первой волны туристического кешбэка, что она была достаточно результативна, и несмотря на то, что Москва и Санкт-Петербург не обладают морем, тем не менее и Москва, и Санкт-Петербург занимали лидирующие позиции с точки зрения интереса»,— цитирует слова госпожи Проничевой ТАСС.

Она добавила, что турпоток между Москвой и Петербургом до пандемии составлял 3 млн человек.

Ранее председатель петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев заявлял о том, что Петербург вошел в первую десятку наиболее популярных направлений у туристов по количеству бронирований.